На рынке в ЮВАО обнаружили бытовки нелегалов

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Рейд, направленный на борьбу с нелегальной миграцией, прошел на юго-востоке столицы. Полицейские обнаружили бытовки, в которых проживали иностранцы на территории одного из городских рынков, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Строения располагалась на улице Марьинский парк. В ходе проверки в отделения полиции доставили 125 выходцев из Средней Азии и Азербайджана.

Правоохранители установили личность мигрантов и проверили их на причастность к совершению преступлений на территории России.

В отношении 10 иностранцев составили административные протоколы за нарушение правил въезда на территорию России.