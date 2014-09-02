С начала года в России запретили более 50 новых видов наркотиков

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С начала года Наркоконтроль внес более 50 новых химических формул в российский список наркотиков, сообщает "Интерфакс". Об этом рассказал на пресс-конференции глава ФСКН РФ Виктор Иванов.

По его словам, в 2013 году ООН зарегистрировала в мире 389 новых синтетических препаратов. За восемь месяцев этого года список пополнили еще 350 препаратов. "Количество синтезируемых психоактивных веществ увеличивается по экспоненте", - сказал он.

Отметим, что в июне 2014 года Наркоконтроль запретил в России ряд психоактивных веществ, относящихся к классу синтетических каннабиноидов. "Такие соединения имеют специально смоделированную структуру и биологическую активность, — говорилось в справке правительства. — Длительное применение таких веществ способно вызвать в организме человека необратимые процессы, сопровождающиеся психической и физической зависимостью. В качестве лекарственных препаратов на территории России указанные вещества не применяются".

Глава ФСКН также рассказал, что сотрудников ФСКН обучат определять местонахождение наркодилеров и тех, кто пытается рекламировать наркотики, по IP.

Годовой оборот наркотиков в России Иванов оценил в 2 триллиона рублей и отметил, что на почве наркомании ежегодно совершается миллиард преступлений. По его словам, в основном это мелкие преступления, но они создают гигантский криминальный фон. "Каждый наркоман, отнимая деньги, уменьшает финансы экономически активного населения, и эти деньги поступают в криминальный оборот. 2 триллиона рублей в год - это оценочная цифра, она может быть еще больше", - пояснил он.

По словам Иванова, в России употребляют наркотики 8 миллионов человек, из них 4 миллионов – наркозависимые. При этом 1,5 миллиона человек сидят на афганском героине, и около 2,5 миллионов - на синтетике и марихуане.

Как ранее сообщало M24.Ru, в феврале 2014 года Мосгордума вместе с ФСКН планировала внести поправки в закон "О наркотиках", позволяющие ускорить внесение "спайсов" в запрещенный реестр - без проведения межведомственных согласований.

Помимо этого, в Госдуме на рассмотрении сейчас находятся два законопроекта, касающихся аналогичных поправок. Первый внесло Заксобрание Пензенской области. Депутаты предлагали дать право главе ФСКН на год приостанавливать оборот веществ, в отношении которых не установлены ограничения, если сами вещества обладают схожим с наркотиками воздействием. Помимо этого, депутат Виталий Золочевский предложил запрещать только доказанные аналоги наркотиков.