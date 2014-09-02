В Москве изъяли 600 кг синтетических наркотиков

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В столице изъяли около 600 килограммов синтетических наркотиков в ходе спецопераций. Об этом рассказал глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Всего в ходе операций в России было изъято около 700 килограммов наркотиков - концентрата, рассчитанного на приготовление 20 тонн курительных смесей. Наркотики пытались ввезти в Россию с территории Китая.

Серия операций "Восточный экспресс" прошла весной и летом этого года в пятнадцати регионах России, где располагалась "отделения" сети по распространению запрещенных веществ. В результате операций канал поставки наркотиков в Россию был ликвидирован.

Подозреваемыми по делу проходят 11 человек, все они задержаны.

В 2013 году от наркозависимости в России погибло 82 тысячи человек, что на 50 тысяч меньше показателей начала века.

В ноябре прошлого года полицейские перекрыли аналогичный канал поставки синтетических наркотиков в столицу. В одном из гаражей в столице правоохранители обнаружили 120 килограммов запрещенных веществ, которые ввозились в город из Китая.