Бомжи под видом полицейских грабили прохожих на Белорусском вокзале

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Столичные правоохранители задержали двоих бездомных, которые грабили прохожих на Белорусском вокзале. Бомжи выходили "на дело" в полицейской одежде, сообщает Агентство "Москва".

В ходе расследования выяснилось, что бездомные купили полицейскую и камуфляжную форму в специализированном магазине. Злоумышленники подходили к гражданам и просили предъявить документы, после чего отнимали деньги и мобильные телефоны.

Оба подозреваемых задержаны. Кроме того, полиция проводит проверку по факту продажи одежды сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, в июле прошлого года оперативники задержали подозреваемого в нанесении более сотни ранений шилом своему собутыльнику.

В ходе допроса задержанный бездомный признался, что распивал алкогольные напитки в шалаше вместе с малознакомым мужчиной.

Во время ссоры он ударил собутыльника ножом в живот, после чего шилом нанес ему более ста ударов по всему телу, в результате чего мужчина умер от потери крови.