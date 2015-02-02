Бомжи под видом полицейских грабили прохожих на Белорусском вокзале

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Столичные правоохранители задержали двоих бездомных, которые грабили прохожих на Белорусском вокзале. Бомжи выходили "на дело" в полицейской одежде, сообщает Агентство "Москва".
В ходе расследования выяснилось, что бездомные купили полицейскую и камуфляжную форму в специализированном магазине. Злоумышленники подходили к гражданам и просили предъявить документы, после чего отнимали деньги и мобильные телефоны.
Оба подозреваемых задержаны. Кроме того, полиция проводит проверку по факту продажи одежды сотрудников правоохранительных органов.
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Напомним, в июле прошлого года оперативники задержали подозреваемого в нанесении более сотни ранений шилом своему собутыльнику.
В ходе допроса задержанный бездомный признался, что распивал алкогольные напитки в шалаше вместе с малознакомым мужчиной.
Во время ссоры он ударил собутыльника ножом в живот, после чего шилом нанес ему более ста ударов по всему телу, в результате чего мужчина умер от потери крови.