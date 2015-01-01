В Подмосковье пьяный водитель пытался уйти от погони с пробитыми колесами

Сотрудникам ДПС пришлось стрелять при задержании пьяного водителя BMW

Подмосковным автоинспекторам пришлось стрелять по машине пьяного водителя, который разбил три машины, скрываясь от полиции в новогоднюю ночь, сообщает телеканал "Москва 24".

В ночь на 1 января на 18-м километре Минского шоссе сотрудники ГИБДД заметили автомобиль BMW 530, который двигался в сторону Москвы с превышением скорости. На требования полицейских об остановке водитель не отреагировал.

В ходе преследования в Одинцово нарушитель столкнулся с тремя автомобилями, после чего остановился. С пассажирского сидения выбежал неизвестный и попытался скрыться, но был задержан коллегами автоинспекторов, прибывшими на подмогу.

При этом водитель BMW снова начал движение и поехал в сторону Рублево-Успенского шоссе, "постоянно создавая аварийные ситуации на дороге".

Сотрудники ДПС приняли решение применить табельное оружие. После предупредительного выстрела вверх полицейский произвел семь выстрелов по задним колесам.

Однако водитель даже на пробитых шинах попытался продолжить движение, но был все-таки блокирован и задержан вместе с еще одним пассажиром. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Затем задержанных доставили в полицию для установления личности.