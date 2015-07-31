Возбуждено уголовное дело по факту кражи собаки-поводыря у москвички

Уголовное дело возбуждено в связи с кражей собаки-поводыря у слепой девушки в Москве, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемых в краже и саму собаку.

Ранее преподаватель МГУ Анна Архангельская рассказала о том, что неизвестные украли собаку-поводыря у девушки на юго-западе столицы.

Преступление было совершено около магазина "Папа Карло" у метро "Профсоюзная". Сначала девушка решила, что собака просто отбежала, но лабрадор не возвращался.

Хозяйке собаки удалось узнать, что предполагаемую похитительницу видели в метро с собакой. У метро нашли выброшенный ошейник с номером телефона владелицы. Девушка обращается с просьбой к москвичам и гостям столицы позвонить по телефону: 8 (926) 921-60-07 при наличии какой-либо информации о местонахождении собаки.