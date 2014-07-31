Двое воров пытались продать участковому украденный велосипед

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Двое воров в ЗАО попытались продать украденный велосипед участковому уполномоченному, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Двое неизвестных подошли к полицейскому в форме вечером 29 июля, когда тот возвращался домой с работы, и предложили купить велосипед. Участковый предположил, что вещь украдена, и предложил выяснить это в отделении.

Злоумышленники отказались, а при попытке задержания устроили драку, полицейскому пришлось обращаться за помощью к медикам.

Как оказалось, велосипед действительно был украден, но похитителям могут предъявить обвинение по еще одной статье – "Нападение на представителя правоохранительных органов", соответствующие материалы переданы в СКР.