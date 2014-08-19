Дело 9-летней давности о краже икон направлено в суд

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На скамье подсудимых вскоре окажется мужчина, обвиняемый в кражах старинных икон и орденов, совершенных в 2005 году. 15 августа Гагаринская прокуратура направила в суд уголовное дело о преступлении 9-летней давности.
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По информации московской прокуратуры, кражи были совершены в Москве январе и июле 2005 года. Зимой взломщик, подобрав ключи и взломав дверь, проник в квартиру на Сумском проезде и похитил 17 старинных православных икон, среди которых были образа XVIII века "Божия Матерь Казанская" и "Илия Пророк", а также иконописное изображение святого Николая XIX столетия. Помимо икон грабитель вынес из квартиры ценные награды: ордена "Преподобного Сергея Радонежского" 2-й степени, "Преподобного Сергея Радонежского" 3-й степени, "Святого благоверного Князя Владимира" 3-й степени, "Святого благоверного Князя Даниила Московского" 3-й степени и медаль "850-летию города Москвы".
Летом того же года преступник точно так же проник в квартиру на улице Островитянова, откуда вынес ювелирные украшения, ноутбук и деньги.
В кражах подозревался Валерий Абесадзе, который после совершения преступлений был объявлен в розыск и девяти лет скрывался от правоохранительных органов. В январе 2014 года обвиняемого задержали сотрудники ОМВД России по Донскому району Москвы. Отпечатки пальцев Абесадзе совпали с отпечатками пальцев преступника, обнаруженными в ограбленных квартирах.
Гагаринская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Валерия Абесадзе. Он обвиняется по двум подпунктам третьей части статье 158 Уголовного Кодекса РФ: в кражах, совершенных с незаконным проникновением в жилище и в особо крупном размере. По этой статье 44-летнему ранее судимому Абесадзе грозит до шести лет заключения.
Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.
Кражи иконПреступление, в котором обвиняется Абесадзе, произошло девять лет назад, но с тех пор в Москве и Подмосковье не раз случались кражи ценных икон.
Одно из последних криминальных происшествий случилось 8 июля в частном особняке, расположенном близ деревни Соколово Щелковского района. Как уже сообщало m24.ru, преступники похитили из домашесть икон ХIХ века, а также старинные монеты и оружие.
В марте этого года в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в целой серии краж в дачных домах. Помимо прочих ценностей он присвоил себе три иконы XVIII века стоимостью свыше ста тысяч рублей.
Еще одного похитителя антиквариата подмосковная полиция задержала в июне 2013 года: он украл иконы и старинные вещи из нескольких домов в поселке Старо-Черкасово, но был задержан с награбленным.
А в октябре 2013 года в Москве, наоборот, нашлась старинная икона, украденная из храма в Архангельской области. Образ XVIII столетия "Георгий, избавление град от змия" был выставлен на 35-м антикварном салоне в ЦДХ на Крымском валу, однако сотрудники уголовного розыска установили ее криминальное происхождение.
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