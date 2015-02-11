В Солнцеве злоумышленник украл 500 тысяч рублей из платежного терминала

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Злоумышленник вскрыл платежный терминал в Солнцеве и украл оттуда 500 тысяч рублей. Подозреваемый задержан недалеко от места преступления, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Преступление было совершено в ночь с 9 на 10 февраля. В полицию поступило сообщение о том, что на Производственной улице мужчина вскрыл платежный терминал.

Уже через пять минут налетчик был задержан. Им оказался 34-летний житель столицы. Похищенные деньги изъяли и вернули владельцу терминала.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленник заключен под стражу.

Напомним, в середине декабря прошлого года правоохранители задержали шестерых похитителей банкомата. Злоумышленники проникли в помещение банка на северо-востоке Москвы, откуда пытались похитить терминал с тремя миллионами рублей.

Похожий случай произошел 8 декабря. Тогда группа злоумышленников, пытавшаяся похитить банкомат, врезалась в машину СОБР при попытке скрыться.