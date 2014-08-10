В СВАО дорожный конфликт закончился разбоем

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На северо-востоке Москвы дорожный конфликт закончился дракой и разбоем, сообщает в воскресенье Агентство "Москва" со ссылкой на источник в столичном главке МВД России.

Водитель Mersedes после драки с пассажирами Audi лишился золотой цепочки и связки ключей от машины. Инцидент произошел минувшей ночью в районе Енисейской улицы.

В ходе конфликта неизвестные угрожали молодому парню и его друзьям ножом, после чего их избили и отобрали у хозяина машины золотую цепочку и связку ключей от автомобиля.

Неизвестные скрылись на сером Audi A5. Материальный ущерб составил более 26 тысяч рублей.

Через несколько часов полицейские задержали троих мужчин, которые подозреваются в совершении преступления. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".