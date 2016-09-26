Посетителям Московского планетария покажут космос в 4D-формате

Фильм о космосе покажут в 4D кинотеатре Московского планетария. Премьера посвящена всемирной неделе космоса, сообщает пресс-служба планетария.

Фильм "Пространство: Постигая Космос" длится 20 минут. Его можно будет посмотреть в 12:30, 13:50, 15:10, 16:30 или в 18:30. Зрители увидят самые отдаленные точки в пределах Вселенной, чтобы получить более глубокое понимание пространства, окружающего Землю.

4D кинотеатр Московского планетария имеет современное оборудование, которое с помощью различных спецэффектов с точностью передает в зал все, что происходит на экране.

Посетители ощущают и дуновение ветра, и жар раскаленного Солнца, и холод ледяных колец Сатурна. Удобные кресла не закреплены на платформе – каждое двигается индивидуально, повторяя движения на экране.