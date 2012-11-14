Связь с МКС потеряна из-за обрыва кабеля в Подмосковье

Отстыковка корабля "Союз" от МКС под угрозой из-за обрыва кабеля

Центр управления полетами потерял связь с российским сегментом Международной космической станции из-за обрыва кабеля в Подмосковье. Нештатная ситуация поставила под угрозу расстыковку пилотируемого корабля "Союз" от МКС.

"Из-за разрыва кабеля в Подмосковье ЦУП не может получать и передавать команды на российский сегмент МКС", - сообщил ИТАР-ТАСС источник в Центре управления полетами. Также утеряна связь с большинством гражданских спутников.

На работу военных спутников авария в Подмосковье не повлияла.

Кабель, на котором произошла авария, принадлежит провайдеру "Комкор", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Обрыв кабеля произошел из-за работы бригады строителей на Щелковском шоссе. На место происшествия отправлена ремонтная бригада, которая должна восстановить связь в течение 48 часов.

Расстыковка "Союза" от МКС запланирована на 02:23 по московскому времени. Пилотируемый корабль в этот момент должен покинуть стыковочный узел модуля "Рассвет" российского сегмента станции.

Отметим, что две недели назад экипаж МКС и наземные космические службы уже сталкивались с проблемами, вызванными потенциально опасным сближением со станцией обломка американского спутника "Иридиум-33". Центру управления полетами пришлось скорректировать орбиту МКС, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.