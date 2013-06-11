Посетителей Московского планетария отправят в космическое путешествие

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московском планетарии предлагают отметить День России по-космически. Например, почувствовать себя капитаном корабля, бороздящего Вселенную, или узнать о подвигах российских ученых, инженеров и конструкторов.

Весь день для посетителей будут проводить конкурсы, победителям которых положены подарки. В рамках праздничной программы взрослым и детям расскажут, с какими событиями связывают начало космической эры человечества, какая страна получила первые снимки поверхности Венеры, и какие позывные давали космонавтам-первооткрывателям.

А благодаря удивительным возможностям самого совершенного оптико-волоконного проектора "Универсариум М9" Вы совершите "выход" в открытый космос: пролетите мимо тысяч звезд, увидите далекие галактики, а также посмотрите со стороны на нашу любимую Землю.

"Космонавтика зародилась именно в нашей стране. В России было положено начало изучению и освоению космического пространства.12 июня мы предлагаем вспомнить, как это было", - отметили в планетарии.