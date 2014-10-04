От космоса до The Beatles: 50 лет назад на ВДНХ была открыта "Стрела"

4 октября 1964 года - 50 лет назад - на Аллее Космонавтов был открыт монумент "Покорителям космоса". История его появления такова: спустя несколько месяцев после запуска первого искусственного спутника Земли, в марте 1958 года, объявили конкурс на лучший проект обелиска в честь открытия космической эры человечества. Из нескольких сотен предложений был выбран проект скульптора Андрея Файдыша-Крандиевского и архитекторов Александра Колчина и Михаила Барща. В седьмую годовщину запуска первого спутника монумент "Покорителям космоса" был торжественно открыт.

Однако спустя годы у него появилась другая, далекая от космоса, история. Именно здесь на протяжении многих лет собираются московские битломаны. Для них монумент называется просто "Стрела". О том, как проходили первые сходки и как они со временем менялись, рассказывает колумнист M24.ru Алексей Байков.

Фото: beatles.ru

Первое массовое сборище поклонников The Beatles случилось в Москве 21 декабря 1980 года. Это было на смотровой площадке Ленинских гор через несколько дней после того, как в советских газетах появилась новость об убийстве Джона Леннона. 19 и 20 числа по всем московским ВУЗам были расклеены неизвестно кем отпечатанные на машинке объявления с призывом приходить на встречу всем, "кто хочет почтить память Джона Леннона, кому что-то говорит его имя, имя группы "Битлз". Еще к объявлению была сделана приписка шариковой ручкой – "боящихся репрессий просьба не ездить".

Народу пришло, учитывая все обстоятельства, довольно много – около 300 человек. Над толпой витал хриплый звук из "садившихся" на морозе динамиков многочисленных магнитофонов, кто-то вывесил на поручнях Смотровой американский флаг, на котором звезды были закрашены черной краской. Стали произносить речи. В тот момент терпение у оперативно прибывших на место действия милиционеров и курсантов окончательно лопнуло. Начались задержания. Правда, "несанкционированный митинг" так и не разогнали, а оставшиеся на свободе битломаны, взявшись за руки, прошли пешим маршем до станции метро "Университет". В тот же вечер информацию о разгоне "митинга памяти Леннона" передали по радио "Свобода". На следующий день в The Daily Telegraph вышла заметка Moscow Tribute to Lennon.

Фото: beatles.ru

В конце 80-х с массовыми мероприятиями уже стало попроще. Московские битломаны решили, что им просто необходимо место для встреч в памятные дни, связанные с историей любимой группы. Почему в качестве такового была выбрана именно "Стрела" - история умалчивает. Впрочем, ветераны битломанской тусовки вспоминают, что изначально встречи происходили на территории ВДНХ рядом с павильоном "Комос", а уже оттуда все собравшиеся шли к "Стреле".

Так или иначе, несмотря на погоду и "наезды" со стороны милиции, местных гопников и алкоголиков, встречи бтиломанов происходят ежегодно по следующим дням:

25 февраля – День рождения Джорджа Харрисона

18 июня – День Рождения Пола Маккартни

7 июля – День рождения Ринго Старра

29 августа – Последний концерт The Beatles

9 октября – День рождения Джона Леннона

13 октября – Символический "День битломана" (дата выступления группы в лондонском зале "Палладиум")

29 ноября – День смерти Джорджа Харрисона

8 декабря – День смерти Джона Леннона

Кроме того, здесь периодически случаются и "небитломанские cтрелы". Например, в день смерти Джима Моррисона - 3 июля. Или 11 апреля - в символический День рождения рок-н-ролла.

Фото: beatles.ru

С середины 90-х и по сей день все "стрелы" проходят по одному сценарию. Первые ранние пташки появляются в середине дня, а основная масса народа собирается между 19:00 и 20:00, то есть после окончания рабочего дня в многочисленных офисах, куда жизнь недрогнувшей рукой загнала вчерашних "неформалов". Если в те времена одетые по-хипповому составляли большинство, то на фотографиях со "стрел" наших дней лишь редко-редко мелькнет в толпе футболка с "битлами", наполовину скрытая под цивильным пиджаком. А так все по-прежнему: меломаны обмениваются редкими записями, тусовщики фотографируются друг с другом, как всегда кто-то приносит гитары, флейты и индийские барабанчики и из всего этого мгновенно образуется пара-тройка уличных оркестров, которые играют, конечно же, песни из репертуара The Beatles. Народ кучкуется и старательно подпевает. Потом все расходятся, причем часть народа уходит в метро, а отдельные компании остаются "доотмечать" в расположенном неподалеку музыкальном клубе "Меццо-Форте".

"Стрелы" остаются мероприятием на удивление консервативным. Однако сократилось количество московских битломанов и хиппи (были времена, когда к памятнику приходило до полутора тысяч человек, но это в прошлом), стало меньше алкоголя – времена построже, да и полиция бдит, но зато в прошлое ушли и эпические массовые драки с местной гопотой и скинами. Ну и, конечно же, все стали снимать друг друга на гаджеты и выкладывать в интернет - еще одна примета времени.

На время реконструкции монумента, "стрелы" пришлось перенести к стоящему неподалеку памятнику Королеву, но потом, кажется, все вернулось на круги своя.

Алексей Байков