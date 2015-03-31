Комитет Госдумы по транспорту не поддержит возврат "нулевого промилле"

Фото: ТАСС
Комитет Госдумы по транспорту не поддержит законопроект о возврате "нулевого промилле" для автомобилистов, если документ об этом поступит в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Михаил Брячак.
"Это мое мнение, думаю, что и других членов комитета по транспорту. Сильная коррупционная составляющая возникает, оспорить какую-то сотую долю будет очень сложно, проще будет откупаться от тех, кто предъявляет претензии. Эту норму нельзя всерьез рассматривать, ее нельзя принимать", – цитирует Брячака Агентство "Москва".
Позицию комитета Госдумы по транспорту поддерживают и медики. По их мнению, есть химические свойства лекарственных препаратов, пищевых продуктов, которые содержат некую долю спирта. Это может спровоцировать вовсе не обоснованную претензию для участника дорожного движения.
Закон об отмене "нулевого промилле" вступил в силу 1 сентября 2013 году. Этот документ ввел законодательно понятие минимально допустимого содержания алкоголя в крови для определения состояния опьянения водителя: начиная с 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, что эквивалентно примерно 0,32 промилле.
Но в 2015 году Госдума и ГИБДД вновь заговорили о возврате "нулевого промилле". По словам главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирины Яровой, в 2014 году количество дорожных аварий с участием пьяных водителей увеличилось на 47 процентов, а ДТП с тяжелыми последствиями – на 20 процентов.