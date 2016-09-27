Тренера сборной Англии по футболу уличили в коррупции

Фото: ТАСС/Gareth Copley/PA Images

Тренера сборной Англии по футболу Сэма Эллардайса уличили в коррупции. После этого Футбольная ассоциация Англии приняла решение о его отставке, сообщает ТАСС.

Специалиста уличили во взяточничестве в результате расследования корреспондентов одной из британских газет. Они представились азиатскими бизнесменами и приняли участие в переговорах с Эллардайсом.

Последний согласился помочь им в получении прибыли от трансферных сделок с участием английских команд. За помощь тренер попросил 400 тысяч фунтов.

Кроме того, Эллардайс рассказал, каким образом можно обойти правила Футбольной ассоциации Англии, которые запрещают третьим лицам владеть правами на футболистов.

Сэм Эллардайс работал с такими командами, как "Сандерленд", "Вест Хэм", "Блэкберн", "Ньюкасл" и "Болтон".