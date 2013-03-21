Форма поиска по сайту

21 марта 2013, 14:50

Политика

В Минобрнауки проходят обыски по делу о взятке бывшего ректора ГУУ

Полиция проводит обыски в здании Минобрнауки в рамках уголовного дела о получении взятки бывшим ректором ГУУ Виктором Козбаненко.

"С целью поиска и изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, следователями проводится обыск в помещении Министерства образования и науки Российской Федерации", - говорится в сообщении Следственного комитета. Кроме того, следствие проверяет и сотрудников министерства на причастность к преступлению.

Напомним, ректор Государственного университета управления Виктор Козбаненко подозревается в получении взятки в размере 7 миллионов рублей.

По данным следствия, он требовал эти деньги от коммерсантов за госконтракт на обслуживание и уборку территории университета. Козбаненко был задержан с поличным в момент передачи денег. По решению суда он арестован до 7 мая.

