Таможенники нашли пять попугаев без документов в поезде "Одесса-Москва"

Фото:ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сотрудники Брянской таможни обнаружили в сумке у пассажира поезда "Одесса-Москва" пять попугаев без разрешительных документов, передает "Интерфакс".

По данным таможенников, в сумке у нарушителя были четыре самца и одна самка, которую из-за агрессивного поведения держали в отдельной коробке.

На пассажира составили протокол по статье КоАП "Несоблюдение запретов или ограничений на ввоз товаров".

Ранее M24.ru сообщало о том, что таможенники в аэропорту Домодедово пресекли попытку незаконного вывоза из России в Армению пяти соколов-кречетов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда особо ценных диких животных".