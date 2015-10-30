Центры "Мои документы" запустили консультации о соцкартах

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Будущих владельцев социальной карты москвича проконсультируют обо всех ее возможностях в центрах госуслуг "Мои документы". Рассказывать о преимуществах льготной карточки начали 30 октября, сообщили в пресс-службе центров госуслуг.

"В ходе консультаций посетители узнают, что с помощью социальной карты можно записаться на прием к врачу, совершать покупки в Интернете, получать скидки в магазинах и аптеках, пользоваться льготным проездом в городском общественном транспорте", – рассказал представитель учреждений.

Прослушать полезную информацию и задать свои вопросы можно будет в трех центрах "Мои документы" районов Коньково, Выхино-Жулебино и Лефортово-Нижегородский ежедневно до 26 ноября. Консультации будут проходить в будни с 15.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 15.00 в каждом из трех учреждений.

Социальная карта нового поколения

"Аналогичные консультации уже проводились осенью прошлого года, и тогда сведения о соцкартах оказались очень востребованными – с вопросами к консультантам обратились свыше тысячи человек", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в 2014 году столичным льготникам начали выдавать карты нового поколения – теперь это многофункциональная карта с чипом и технологией платежей в одно касание. Новые соцкарточки можно использовать для оплаты покупок в России и за рубежом, а также в Сети.

Кроме того по карте можно получить скидку более чем в 3 000 торгово-сервисных предприятий, а для тех держателей, которые не имеют права бесплатного или льготного проезда, предусмотрена возможность записи на социальную карту проездного билета "Тройка".

Сейчас карточками пользуются около 5,5 миллионов москвичей. В конце прошлого года столичные власти разрешили получать льготный пластик всем желающим, а с 2015 года их выдача проходит только в городских центрах "Мои документы".