На конкурсе профмастерства определили лучшего продавца столицы

Фото: ТАСС/Владимир Синдеев

В конкурсе "Московские мастера" в номинации "Продавец-2015" победила Наталья Дерун, представлявшая Южный округ, сообщает Агентство "Москва".

Второй приз жюри присудило Майе Кульневой из СВАО, а бронзовым призером профессионального соревнования стала Елена Косино.

Были также предусмотрены отдельные номинации. "Лучшее знание законодательства" показала Мария Кербинева из СЗАО, работающая в художественном салоне-магазине, а продавец магазина "Избенка" Екатерина Ведяшкина из ЮВАО продемонстрировала "Лучшее информирование покупателей".

"Лучшая подготовка к конкурсу" была у Ольги Гореловой, продавца из ВАО ("Магнолия"), Марина Потапова из ЗелАО ("М.Видео") показала "Лучшее знание категории товаров", Анна Пильникова из ЗАО ("Продукты. Адри") стала самым молодым участником. Приз зрительских симпатий получил продавец Дмитрий Колесников из ЮЗАО ("Виктория").

По словам начальника управления развития инфраструктуры розничной торговли и услуг при департаменте торговли и услуг Ольги Зубковой, конкурс в номинации "Продавец" проводится в Москве уже 18 раз.

"В конкурсе участвовали 14 человек, из них восемь специализирующихся на продовольственных товарах, а шесть на непродовольственной торговле. У нас было несколько этапов конкурса: теоретическая подготовка, куда входит знание законодательство РФ и города Москвы, демонстрация рекламы товаров, разрешение конфликтных ситуаций и выкладка товаров", – пояснила она.