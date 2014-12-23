Качество городских маршруток проверят "тайные пассажиры"

"Утро": Качество маршруток проверят "тайные пассажиры"

В 2015 году ГКУ "Организатор перевозок" будет контролировать работу частных перевозчиков, которые выиграют тендер на работу по городским автобусным маршрутам. Об этом M24.ru сообщил руководитель учреждения Сергей Дьяков. По его словам, для этого учреждение увеличит штат на 63 человека и организует группы контроля за соблюдением правил перевозок. "Тайные пассажиры" станут ездить в частных автобусах и делать фотоотчеты.

“Дополнительно будет создан отдел по контролю за работой перевозчиков, заключивших государственный контракт на работу с городом, - отметил Дьяков. - Периодически будут проводиться проверки по соблюдению маршрута и интервалов”.

По словам Дьякова, контролеры станут также использовать метод "тайного пассажира": начнут ездить в маршрутках и составлять фотоотчеты о качестве поездки. Для этого сотрудникам выдадут фотоаппараты. “Частота проверок будет зависеть от количества жалоб москвичей, - пояснил Дьяков. - На сайте ГКУ "Организатор перевозок" есть “горячая линия", которая принимает все заявки от граждан, в том числе и по поводу работы маршрутного транспорта. Кроме того, пассажиры смогут оставить свои жалобы на портале “Наш город”. Мы с ним тоже активно работаем”.

Напомним, что первый маршрут был официально отдан частному перевозчику по конкурсу с 1 июля 2013 года. Автобусы № 22 (машрут - "Улица 8-го Марта - НАМИ").контролирует группа "Автолайн". Тогда же власти разработали требования к перевозчикам-частникам и их водителям. За опоздание на остановку больше чем на 5,5 минут им придется платить штраф: санкция будет применяться, если автобус приходит не вовремя в 20% случаев. Водители должны будут соблюдать правила этикета. Так, им запрещается вступать в спор с пассажирами, громко смеяться и чрезмерно выражать свои эмоции, курить и есть на рабочем месте, а также жевать жвачку и пользоваться мобильным телефоном в личных целях. За все эти нарушения перевозчик также может поплатиться выплатой неустойки.

В 2015 году в Москве начнется реформа наземного общественного транспорта. Власти планируют включить всех частных перевозчиков в городскую систему и перевести их на единые стандарты работ. В маршрутках начнут принимать обычные городские билеты, в том числе единые и "Тройку". Кроме того, там будут действовать все льготы. Это позволит снизить цены на проезд в коммерческих автобусах на 30 - 50%. В 2015 году в Москве начнется реформа наземного общественного транспорта. Власти планируют включить всех частных перевозчиков в городскую систему и перевести их на единые стандарты работ. В маршрутках начнут принимать обычные городские билеты, в том числе единые и "Тройку". Кроме того, там будут действовать все льготы. Это позволит снизить цены на проезд в коммерческих автобусах на 30 - 50%. Частные перевозчики будут работать по контракту с городом, которые заключат на пять лет. В декабре 2014 года проведут конкурс на выбор перевозчика для первого лота. Это 200 автобусов в Северо-Западном административном округе. В январе-марте будут объявлены конкурсы еще на 1.9 тысяч автобусов. В качестве заказчика выступит ГКУ "Организатор перевозок". В июне 2015 года первые частные автобусы, работающие по новым правилам, выйдут в рейс. До 2020 в эту сферу планируется направить 10 млрд рублей инвестиций. Весь подвижной состав будет соответствовать единым требованиям. В частности, автобусы с двигателями стандарта Евро-5 оборудуют системой климат-контроля, они станут доступными для маломобильных групп граждан.



Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков считает, что частных перевозчиков, которые выиграют конкурс и заключат договор с городом, следует контролировать постоянно. "Это не должна быть разовая кампания, перед началом работы. Пусть перевозчик будет всегда уверен в том, что за ним следят – тайно или явно", - пояснил он. По словам Янкова, только так можно сохранить качество на достойном уровне. Также за соблюдением графика можно следить по GPS или ГЛОНАСС-навигаторам.

Генеральный директор ООО "Транс-Вей" Александр Водолазский отметил, что сейчас у каждой маршрутной компании, работающей в Москве, есть своя “горячая линия”, на которую при необходимости могут пожаловаться пассажиры. “Мы тщательно проверяем все обращения и делаем выводы, - утверждает Водолазский. - Но жалобы не всегда бывают объективными. Например, у нас были случаи, когда одному из водителей хотели навредить его бывшие знакомые и специально отправляли жалобы на его работу. Мы хотели его уволить, но потом разобрались, что проблема не в нем. Важно, чтобы заявления, которые будут поступать на порталы Москвы, также тщательно разбирались”. По его мнению, "тайные пассажиры" в маршрутках смогут объективно оценить ситуацию.

Водолазский отметил, что ООО "Транс-Вей" еще не приняло решение об участии в конкурсе на организацию маршрутных перевозок в Москве. По его словам, все будет зависеть от того, насколько будет выгодно компании заниматься маршрутным бизнесом на условиях города.

Анастасия Мальцева, Дарья Миронова, Марина Курганская