Гринуэй поможет превратить музей Булгакова в пространство спецэффектов

Фото: http://kultura.mos.ru/

Итальянские архитекторы студии Габриеле Филиппини совместно с британским режиссером и художником Питером Гринуэем превратят музей Булгакова в пространство спецэффектов.

"Гринуэй дал согласие на работу над этим проектом еще на стадии подачи заявки. У нас уже есть проект экспозиции, некое наше видение того, какие ощущения мы хотим создать и какие эмоции вызвать, когда будут включены спецэффекты. Он не будет изменять написанный нами сценарий, но он должен посоветовать, как сделать его наиболее эффектным с точки зрения визуального впечатления", – рассказала РИА Новости руководитель творческой группы Ольга Москвина, работающая в команде с итальянцами.

Архитекторы предлагают превратить "нехорошую" квартиру в парк-музей, связав ее с городской средой. Новейшими экспозиционными средствами в музее будут соединены биография Булгакова, персонажи "Мастера и Маргариты" и история дома. В музее появятся парящий над землей выставочный зал и киоск с абрикосовой водой.

"Люди никогда не должны стоять в очереди и ничего не делать, поэтому лестничную часть мы превратим в информационный элемент, где будет рассказано о доме, о музее. Еще предстоит выяснить, насколько это возможно", – сказала Москвина.

Постоянная экспозиция "История музея Булгакова" разместится между четвертым и пятым этажами. Кроме того, в музее откроется книжный магазин. В соседней квартире напротив музея появится центр документации, где расположатся цифровой и бумажный архив всех произведений писателя.

Обновленный музей будет рассчитан на 300 – 450 посетителей в день.

Команда Филиппини приедет в Москву 1 ноября и за месяц подготовит окончательный вариант концепции музея. Напомним, итоги конкурса на разработку концепции развития Государственного музея Булгакова были подведены 8 октября. Жюри признало лучшей идею команды Филиппини.

Студия Филиппини ранее работала над проектом сети музеев итальянского региона Марке, а также была задействована в российском конкурсе – на разработку концепции территории арт-резиденций в проекте "Никола-Ленивец".