Москва разыграет на аукционе 75 площадок под бахчевые развалы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Власти Москвы объявили конкурс на размещение 75 бахчевых развалов, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

"По 30 объектам заявочная кампания завершена, идут электронные торги. На них подано 216 заявок. Максимальное количество допущенных участников по некоторым лотам составляет 11-12. Наибольший интерес предпринимателей наблюдается по местам, расположенным на юго-западе столицы", - рассказал глава ведомства Геннадий Дегтев.

Начальная цена договоров на размещение таких нестационарных объектов составляет 16-20 тысяч рублей в зависимости от расположения.

В ведомстве напомнили, что ранее уже было реализовано 18 объектов. Бахчевые развалы в новом формате появятся в Зеленограде, Юго-Западном и Северо-Восточном округах. В среднем на один объект претендовали 9,5 участников.

Напомним, сезон торговли арбузами официально стартовал в Москве 3 августа. По данным департамента торговли и услуг, арбузы будут стоить не менее 20 рублей за килограмм. В дальнейшем цены могут снизиться до 13–15 рублей. Арбузы и дыни на наличие нитратов будет проверять Роспотребнадзор.

Стоит отметить, что на портале открытых данных правительства Москвы опубликовали карту официальных бахчевых развалов. Информацию о размещении объектов можно посмотреть как на карте, так и в табличном виде. По каждому бахчевому развалу дается его адрес, общая площадь, период размещения, а также номер договора.

Арбузы и дыни, продающиеся на развалах, в основном, поступают из Астраханской и Волгоградской областей, Ставропольского края, а также Дагестана. Поставщиками являются фермерские хозяйства и московские фирмы, закупающие продукцию в местах производства.