Фестиваль микрокино "Шоты" принимает работы до 25 ноября

Фото: microkino.ru

Организаторы фестиваля микрокино "Шоты" продлили срок приема работ на конкурс до 25 ноября. Они уже получили огромное количество микрофильмов, но все же решили дать возможность выразить себя всем желающим.

Любой желающий может послать неограниченное количество роликов хронометражем 5, 15 или 30 секунд. Помимо этих номинаций будут определены Гран-при фестиваля, приз зрительских симпатий, самый смешной, самый креативный сверхкороткий фильм, а также номинация "Телевидение XXII века". Проголосовать за понравившиеся работы и найти более подробную информацию можно на сайте microkino.ru.

В этом году фестиваль микрокино начал работать 1 сентября. Он стал третьим подобным мероприятием в России.