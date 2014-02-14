Чудо-пирогом угостят посетителей Московского зоопарка

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 15 февраля, гостей Московского зоопарка будут угощать чудо-пирогом, вес которого составит 100 килограммов. Дегустация запланирована в рамках цикла мероприятий, приуроченных к 150-летию зоопарка.

Отведать пирог, украшенный съедобными фигурками белок и зайцев, смогут около тысячи человек. Желающих подкрепиться ждут у павильона обезьян. Там откроется ярмарка ХIХ века с традиционными русскими лакомствами и играми.

"В этот день будет много других интересных сюрпризов, в том числе театрализованные рассказы о животных, лекции известных биологов, викторины и конкурсы", - отметили в зоопарке.

Угощать пирогом и веселить гостей в зоопарке будут с 12.00 до 17.00.

Это мероприятие – часть обширной развлекательной программы, приуроченной к 150-летию Московского зоопарка.

Ранее сообщалось, что в субботу здесь организуют программу "История любви", героями которой станут сотрудники и обитатели зоосада.

Столичный зоопарк - старейший и крупнейший в России. На его территории в 22 гектара содержится более восьми тысяч животных.

Напомним, что к 150-летию Московский зоопарк реконструируют. Здесь проведут благоустройство территории, реконструкцию прудов и приведут в порядок береговую линию, ландшафтное и цветочное оформление, а также установят малые архитектурные формы и реконструируют входные павильоны.

После этого в зоопарке планируется построить новый вход рядом со станцией метро "Баррикадная" и дополнительный выход на улицу Красная Пресня.

Также предполагается соединить старую и новую территории зоопарка дополнительным пешеходным переходом через Большую Грузинскую улицу. Переход будет сделан в виде вантового моста, оборудован подъемником для маломобильных граждан и системами удаления снега.

Кроме того, по адресу Большая Грузинская улица, владение 1 построят многоуровневую стоянку на 355 машино-мест. Завершить реконструкцию зоопарка планируется к августу 2014 года.