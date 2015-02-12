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Культура

12 февраля, 02:17

Влюбленные со всей Москвы создадут "валентинки" из нескольких тонн льда

конкурсы культура парк Сокольники скульптуры День святого Валентина свежий воздух семейная и молодёжная политика

Фото: park.sokolniki.com

14 февраля в парке Сокольники на площадке проекта "Планета LеD" состоится конкурс по ледяной скульптуре, в котором смогут принять участие все влюбленные вне зависимости от их художественных способностей. Об этом сообщает пресс-центр столичного департамента культуры.

В рамках сражения каждой паре будет выдано по блоку льда, то есть больше 100 кг, и специальные инструменты. Под руководством профессионалов они смогут сотворить ледяной шедевр в тематике праздника. По итогам профессиональное жюри выберет лучшую пару, а после пройдет голосование за приз зрительских симпатий в социальных сетях парка. Количество участников ограничено.

Кроме того, специально к празднику скульпторы подготовят новую ледяную инсталляцию - гигантскую "валентинку" с вмороженными внутрь живыми розами в форме сердца. Экспозиция будет доступна на эстраде "Берёзки" до 2 марта.

Проект "Планета LеD" создан Творческой группой "Арт Блисс", участники которой являются победителями и призёрами чемпионатов мира, международных конкурсов и фестивалей по скульптуре из песка, льда и снега.

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