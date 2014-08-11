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Время с детьми

11 августа 2014, 17:33

Дарвиновский музей выберет имя для компьютерного хамелеона

конкурсы Дарвиновский музей хамелеоны время с детьми

Фото: kultura.mos.ru

В музее Дарвина объявлен конкурс "Назови хамелеона". Все желающие могут отправить свои идеи до 27 августа на адрес verpersh@darwinmuseum.ru с пометкой "Имя для хамелеона".

Самые активные участники конкурса получат призы от Дарвиновского музея. А тот, на чье имя отзовется хамелеон, получит главный приз - годовой абонемент на посещение нового образовательного центра "Познай себя - познай мир". Наградят победителей 1 сентября, в день открытия центра.

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В пресс-службе департамента культуры Москвы M24.ru рассказали, что хамелеон "живет" в музее благодаря технологии Kinect. Другими словами, хамелеон - это некая компьютерная игра, однако чтобы в нее поиграть не нужна мышка и клавиатура. Экран реагирует на движения находящегося перед ним человека. К примеру, если человек помашет, хамелеон поприветствует его в ответ.

Также хамелеона можно покормить виртуальными бананами и божьими коровками, если хамелеону не понравятся продукты - он их выплюнет, а при приближении опасности хамелеон меняет цвет.

С виртуальным хамелеоном можно сфотографироваться и тут же отправить карточку себе на почту.

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