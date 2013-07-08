Четыре пешеходные зоны обустроят в центре Москвы в этом году

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти объявили конкурсы на обустройство четырех пешеходных зон в центре Москвы. Их сделают у кинотеатра "Художественный", у ресторана "Прага", на выходе из станции метро "Арбатская" вдоль улицы Воздвиженка и на Манежной площади.

Так, у кинотеатра "Художественный" в сентябре планируется замостить гранитной плиткой 1,3 тысячи квадратных метров, а напротив ресторана "Прага" помимо нового покрытия появятся газоны и цветники.

Вдоль улицы Воздвиженка выполнят мощение более 1,2 тысяч квадратных метров. Там также разберут асфальт покрытие и положат гранитную плитку. Работы запланированы на сентябрь этого года. На Манежной площади устройство пешеходной зоны из гранитных плиток начнется уже в августе и продлится до конца октября. Гранитную плитку и брусчатку там поменяют на площади около 1 гектара.

В целом на обустройство четырех перечисленных зон планируется выделить около 80 миллионов рублей, следует из документов госзаказа.

Напомним, всего к концу года в Москве планируется обустроить более 60 километров пешеходных зон. В центре города появится 13 прогулочных зон и еще по три пешеходные улицы будут созданы в других административных округах.