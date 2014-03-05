Объявлен конкурс на соискание премии "Русский Букер"

Объявление "короткого списка" из шести финалистов литературной премии "Русский Букер" в 2013 году. Фото: ИТАР-ТАСС

Оргкомитет российской литературной премии "Русский Букер" 5 марта объявил конкурс на лучший роман года, написанный на русском языке, сообщается на сайте организаторов.

В 2014 году премия будет присуждена в 23-й раз. В состав жюри вошли поэт, прозаик, критик Евгений Аблуллаев (Ташкент), прозаики Денис Драгунский и Анатолий Курчаткин и скульптор Александр Рукавишников. Возглавил жюри критик Андрей Арьев.

На премию могут претендовать авторы романов, опубликованных с 16 июня 2013 по 15 июня 2014 года. Право выдвигать произведения на "Русского Букера" имеют все издательства и редакции литературных журналов, а также ряд университетов и библиотек.

Лонг-лист произведений планируют обнародовать 10 июля, шорт-лист - в него войдут шесть финалистов - 8 октября. Имя лауреата будет названо 5 декабря. Лауреат премии получит 1,5 миллиона рублей, финалисты - по 150 тысяч рублей.

Напомним, независимая литературная премия "Русский Букер" была учреждена в 1991 году британской компанией Booker plc по образцу английской премии Букера. Это первая российская негосударственная литературная премия начиная с 1917 года. Ее впервые присудили в 1992 году. Лауреатами "Русского Букера" в разные годы становились Ольга Славникова, Владимир Маканин и Михаил Шишкин.

В 2012 году лауреатом премии стал Андрей Дмитриев с романом "Крестьянин и тинейджер", в 2013-м - Андрей Волос с романом "Возвращение в Панджруд".