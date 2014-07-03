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03 июля 2014, 21:10

Столичный портал госуслуг занял первое место в интернет-конкурсе

конкурсы портал госуслуг

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный портал госуслуг занял первое место в конкурсе сайтов "Рейтинг Рунета" в категории "Порталы".

Конкурс проходит в три этапа: 1-й этап - народное голосование и отборочный тур, затем формирование шорт-листа и финальный этап.

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Участники экспертного совета и члены жюри соответствующих номинаций составляют свою тройку лидеров в каждой номинации. Окончательные места определяются частотой попадания сайтов в "тройки" экспертов.

Конкурс интернет-сайтов "Рейтинг Рунета" - ежегодная премия за лучшие сайты в своей номинации, проводимая среди разработчиков и владельцев порталов. К участию в конкурсе допускаются интернет-проекты, ориентированные на русскоязычную аудиторию.

Напомним, что на портале pgu.mos.ru в электронном виде представлены 285 услуг. Ежедневно сайт посещают 200 тысяч человек. В числе самых популярных интернет-сервисов - запись ребенка в детский сад, в первый класс и летний лагерь, оплата услуг ЖКХ и запись к врачу.

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