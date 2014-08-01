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МО

01 августа 2014, 14:29

Принять участие в конкурсе на создание гимна МО сможет любой желающий

конкурсы Подмосковье Министерство культуры гимны участники мо

Фото: M24.ru

В Московской области объявили открытый конкурс на создание гимна региона, сообщает в пятницу, 1 августа, пресс-служба подмосковного министерства культуры.

Конкурс пройдет в три этапа, в каждом из которых победители будут определены путем открытого голосования. Финальный тур, пройдет в формате телешоу на канале "360 Подмосковье". Победителя конкурса выберут по итогам SMS-голосования во время эфира.

В конкурсе могут принять участие любой желающий - и профессиональные, и самодеятельные композиторы, поэты, коллективы.

В состав жюри вошли известные деятели культуры и искусства: Валдис Пельш, Лариса Рубальская, Юрий Гиндин, Игорь Бутман, Нонна Гришаева, Валерий Дидюля, Дмитрий Маликов и многие другие.

Координатором конкурса выступает областное министерство культуры. Конкурсную комиссию возглавил советник губернатора Московской области Игорь Чайка, а зампредседателя комиссии стали министр культуры региона Олег Рожнов и руководитель главного управления по информационной политике области Рубен Оганесов.

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