Финал конкурса "Мисс Вселенная-2013" пройдет в Москве 9 ноября

"Афиша": "Мисс Вселенная" в Москве затмит все предыдущие конкурсы

В пятницу, 9 ноября, в Москве впервые пройдет финал конкурса "Мисс Вселенная-2013". По масштабу шоу должно затмить все предшествующие. В российскую столицу прилетят владелец проекта миллиардер Дональд Трамп и певец Стивен Тайлер, который возглавит жюри и выступит на сцене.

За корону будут бороться 86 девушек, каждая из которых победила в национальном конкурсе красоты. Это не только красавицы Франции, Финляндии, Дании, Чехии, Швеции и других европейских стран, но и самые очаровательные жительницы Анголы, Эфиопии, Габона, Эквадора и прочих экзотических уголков земного шара. Кроме того, в соревновании за титул, конечно, примут участие девушки из США, Аргентины, России, Украины.

Кстати, блондинок среди участниц конкурса сравнительно мало – всего 12. А если вспомнить историю мероприятия, то победительницей самого первого проекта "Мисс Вселенная", который прошел в 1952 году, стала девушка со светлыми волосами.

Имена счастливиц, попавших в финал, известны лишь членам жюри. Напомним, что на днях прошел полуфинал конкурса.

Финал конкурса пройдет в "Крокус Сити Холле". Начало в 21.00. Билеты – от 2500 рублей.