Артисты Новой Оперы выразили недовольство работой директора Сибирцева

Фото: ИТАР-ТАСС

В московском театре Новая Опера разгорелся конфликт в связи с кадровыми перестановками, которые произвел новый директор Дмитрий Сибирцев. Часть сотрудников театра нововведения восприняли негативно.

Политику руководства в первую очередь отказывается принимать главный хормейстер театра Наталья Попович - вдова основателя Новой Оперы Евгения Колобова. Ее не устраивает, что новый директор вмешивается в творческую составляющую театра, то есть берет на себя роль художественного руководителя.

Кроме этого, недавно был уволен главный художник театра Виктор Герасименко, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам Герасименко, Сибирцев предложил ему на выбор должности разнорабочего, уборщика или помощника дизайнера.

Тем временем в театре частично изменен репертуар. Постановку в оформлении Виктора Герасименко "Руслан и Людмила" зрители уже не увидят. Скоро уберут "Иоланту", так как декорации к спектаклю сочли опасными.

Впрочем, по словам других сотрудников театра, новым руководством возмущаются лишь те, кто не попадает в планы обновления.

В столичном департаменте культуры сообщили, что спектакли, поставленные Виктором Герасименко "обходятся театру гораздо дороже, чем те, которые ставят приглашенные специалисты".

"Ни один из режиссеров не выразил желание работать с Герасименко, в связи с этим должность главного художника становится нецелесообразной и держать три года в штате работника, который не задействован в новых постановках, не представляется возможным. Если кто-то из режиссеров-постановщиков будет видеть свою работу в содружестве с Герасименко, театр готов возобновить сотрудничество с ним на договорной основе", - добавили в ведомстве.

Дмитрий Сибирцев назвал массовые увольнения в Новой Опере фикцией. При этом он подчеркнул, что театр, как любой творческий организм, нуждается в ротации кадров. Поэтому за последний год в Новой Опере проводились прослушивания в как в труппу, так и на отдельные спектакли. В результате коллектив пополнился молодыми специалистами. Также в труппу приглашены певцы с мировой репутацией – Борис Стаценко и Владимир Байков. В числе уволенных, по словам директора театра, те, кто не смог доказать свою профессиональную состоятельность.

"В ближайшие два-три сезона все постановки в театре будут осуществлять приглашенные режиссеры. В этих условиях функция главного художника становится ненужной, - прокомментировал Сибирцев увольнение Виктора Герасименко. – Если тот или иной режиссер будет нуждаться в услугах Герасименко как художника-постановщика конкретного проекта, Виктор Григорьевич, несомненно, будет в нем участвовать".

Информацию об увольнении Натальи Попович Дмитрий Сибирцев опроверг: "Попович была и остается главным хормейстером. Все прочие должности – заместителя директора, председателя художественно-творческой коллегии – она занимала по совместительству".

Добавим, что в ближайшее время в Новой Опере пройдут шесть премьер и три фестиваля.