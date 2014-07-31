Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

31 июля 2014, 15:52

День города на "Флаконе" отметят фестивалем "Будет"

концерты День города Флакон кино фестивали и праздники дизайн-заводы

Фото: facebook.com/FlaconDesignFactory

В столице 6 сентября отметят День города. Дизайн-завод "Флакон" в честь праздника устроит фестиваль "Будет", в рамках которого столкнет друг с другом классическое и современное искусство в четырех сферах - кино, музыке, танце и театре.

Гостей фестиваля порадуют музыкальными выступлениями, интерактивными арт-объектами, спектаклями.

Так, на "Будет" покажут уличные представления, инсталляции и перформансы. На стенах завода появятся граффити. Арт-объект "Я верю, что будет" позволит каждому гостю праздника высказать свои мечты. Переосмыслить креатив в мегаполисе также помогут творения Протея Темена и кинестетический спектакль.

Любители танцев смогут посмотреть хореографический перформанс от PoemaTheatre , а киноманов пригласят на сеансы фильмов. В частности, покажут "Дом на Трубной" Бориса Барнета, "Третью Mещанскую" Абрама Роома, "Шинель" Григория Козинцева и Леонида Трауберга. Музыкальное сопровождение черно-белых картин будет живое – его обеспечат композиторы и диджеи, сочетающие академические традиции и современные веяния.

Музыка будет играть на всей территории "Флакона": исполнители рассредоточатся по территории и устроят небольшие спонтанные концерты. Хедлайнером фестиваля станут Mujuice и струнный оркестр ArfaSound. Также выступят рок-группа из Санкт-Петербурга Sonic Death, проект музыканта и историка Егора Клочихина из маленького сибирского города Бердска Foresteppe, а также Galun & Amur Tiger Arkestra.

"Будет" начнется 6 сентября в 19.00. Продлится мероприятие до полуночи.

Сайты по теме

Сюжет: День города-2014

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать