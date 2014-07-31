День города на "Флаконе" отметят фестивалем "Будет"

Фото: facebook.com/FlaconDesignFactory

В столице 6 сентября отметят День города. Дизайн-завод "Флакон" в честь праздника устроит фестиваль "Будет", в рамках которого столкнет друг с другом классическое и современное искусство в четырех сферах - кино, музыке, танце и театре.

Гостей фестиваля порадуют музыкальными выступлениями, интерактивными арт-объектами, спектаклями.

Так, на "Будет" покажут уличные представления, инсталляции и перформансы. На стенах завода появятся граффити. Арт-объект "Я верю, что будет" позволит каждому гостю праздника высказать свои мечты. Переосмыслить креатив в мегаполисе также помогут творения Протея Темена и кинестетический спектакль.

Любители танцев смогут посмотреть хореографический перформанс от PoemaTheatre , а киноманов пригласят на сеансы фильмов. В частности, покажут "Дом на Трубной" Бориса Барнета, "Третью Mещанскую" Абрама Роома, "Шинель" Григория Козинцева и Леонида Трауберга. Музыкальное сопровождение черно-белых картин будет живое – его обеспечат композиторы и диджеи, сочетающие академические традиции и современные веяния.

Музыка будет играть на всей территории "Флакона": исполнители рассредоточатся по территории и устроят небольшие спонтанные концерты. Хедлайнером фестиваля станут Mujuice и струнный оркестр ArfaSound. Также выступят рок-группа из Санкт-Петербурга Sonic Death, проект музыканта и историка Егора Клочихина из маленького сибирского города Бердска Foresteppe, а также Galun & Amur Tiger Arkestra.

"Будет" начнется 6 сентября в 19.00. Продлится мероприятие до полуночи.