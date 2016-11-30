Легенды британского панка Buzzcocks отметят 40-летие концертом в Москве

Концерт по случаю 40-летия группы Buzzcocks

Легенды британского панка

Дата: 1 декабря, 20:00

Место: Рочдельская, 15, стр. 44, клуб Stereo Hall

Фото предоставлено пресс-службой

Ради чего идти: чтобы услышать одну из легендарных британских групп, которая, наряду с Sex Pistols и The Clash, оказала революционное влияние на развитие поп- и рок-музыки, а также фактически заложила основы поп-панка.

Что еще: история группы Buzzcocks началась в 1976 году в Манчесте. За время своей творческой деятельности, музыканты выпустили девять студийных альбомов, последний из которых, напористый и мощный The Way вышел в 2014 году. Организаторы обещают, что на московском концерте прозвучат все главные хиты Buzzcocks, а также несколько сюрпризов, которые они подготовили своим фанатам.

Цена: от 1500 руб