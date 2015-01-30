Южноафриканская рейв-группа Die Antwoord выступит в Москве в субботу

Фото: facebook.com/DieAntwoord

В эту субботу, 31 января, на сцене клуба Stadium Live выступят Die Antwoord. Южноафриканские рейв-музыканты представят последний альбом Donker Mag, вышедший прошлым летом.

Die Antwoord в прошлом году уже выступали в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и на фестивале KUBANA в Краснодарском крае.

Группа состоит из вокалистки с пронзительно высоким голосом Йоланди Фиссер, ее супруга рэпера Ниндзя и ди-джея Hi-Tech, который все годы существования группы скрывает свое лицо. У "фрик-музыкантов" три альбома и две мини-пластинки.



Die Antwoord обрели популярность благодаря клипу на песню Enter The Ninja. Несмотря на минимализм, видео собрало на YouTube огромное количество просмотров. В текстах песен Йоланди и Ниндзя используют два языка – английский и африкаанс (бурский язык), разбавляя их сленгом.

Недавно музыканты сыграли злодеев в голливудском фильме "Робот по имени Чаппи" с Хью Джекманом в главной роли. Картина выйдет на экраны уже в этом году.

Начало концерта – в 20.00. Стоимость билетов – от 2200 рублей.

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