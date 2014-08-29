День города отметят в саду "Эрмитаж"

Фото: m24.ru

Фестиваль "Большие гости" пройдет в саду "Эрмитаж" в рамках празднования Дня города 6 и 7 сентября. Мероприятия для взрослых и детей организуют на всей территории: от сцены-ракушки до детской площадки.

Гости будут играть в огромные шахматы и домино, смотреть мини-спектакли, слушать музыку, посещать творческие мастерские. Детей ждут игры, представления и детский secondhand.

"Будут работать площадки благотворительных фондов, дизайн-маркет, площадки музеев Москвы и гастрономическая зона", – сообщили организаторы фестиваля.

Выставка фотографий под открытым небом BEST OF SEASONS откроется в саду 7 сентября. В экспозицию включили 50 работ фотографов Евгения Чулюскина, Михаила Лоскутова и Евгения Евграфова. В кадр профессионалов попали дома, пейзажи, интерьеры и люди. Экспозицию разместят прямо на газонах.

Два дня подряд гостям сада будут показывать кинопремьеры. Так, 6 сентября группа "Мегаполис" представит музыкальное посвящение неснятым фильмам 1960-х. Готовят выступление музыканты Two Siberians. Они сыграют фолк, арт-рок, кантри и блюз.

Первый день фестиваля завершится праздничным фейерверком. Он начнется в 22.00.

Грузинская группа Asea Sool, сочетающая британский рок, фанк, американский дельта-блюз и грузинский фольклор, выступит в саду "Эрмитаж" 7 сентября.

Вечером состоится премьера фильма "Моя русалка, моя Лорелей" режиссера Наны Джорджадзе. Начало в 21.00.

Фестиваль "Большие гости" стартует в 13.00 и продлится до 22.30.