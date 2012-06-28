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Культура

28 июня 2012, 14:01

Fools Garden исполнит в Москве песни с еще не вышедшего альбома

концерты рок клубы жизнь в мире

Немецкая поп-рок группа Fools Garden представит в Москве программу на основе еще не вышедшего альбома, в том числе сингл Innocence. Как сообщает РИА Новости, выступление состоится 28 июня на сцене клуба Milk Moscow.

По словам представителя организаторов концерта, последний альбом группы вышел в 2005 году, и с тех пор поклонники ждали новой пластинки. "Альбом еще не вышел, и даже названия у него пока нет, но Fools Garden будут играть в Москве программу на основе тех песен, которые уже записаны. Ну и, конечно, будут старые добрые хиты", - добавил он.

На "разогреве" публики выступит молодая российская группа DAHAKA.

Летом 2004 года Fools Garden уже выступали в России - в московском парке Горького в поддержку своего шестого альбома 25 miles to Kissimmee.

Группа Fools Garden образовалась в Германии в 1991 году. Популярности они достигли благодаря песне Lemon Tree. На этот хит сделано 45 кавер-версий, он завоевал сердца слушателей по всему миру и покорил главные музыкальные чарты планеты. Двадцать лет группа продолжает традиции легендарных The Beatles, привнося новые идеи и расширяя границы жанра поп-рок. Абсурдная лирика в сочетании с ностальгическими мелодиями 70-х годов и трогательный вокал Петера Фройденталера завоевывают все больше поклонников.

На сегодняшний день дискография группы насчитывает семь полноценных студийных альбомов и 17 синглов, которые увидели свет в период с 1993 по 2012 год.

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