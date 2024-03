Гипнотические звуки ханга: "летающая тарелка", открывающая подсознание

M24.ru открывает серию материалов про редкие и странные музыкальные инструменты. Мы будем общаться со столичными музыкантами и специалистами, которые расскажут все об их увлечении.

Первый наш материал посвящен перкуссионному инструменту хангу. Эту гипнотическую "летающую тарелку" придумали в 2001 году два швейцарских физика Феликс Ронер и Сабина Шерер, увлекшиеся тюнерством (настройкой стилпанов - вогнутых металлических перкуссионных инструментах). Ханг они изобрели, когда их друг попросил сделать стилпан, на котором можно играть руками.

Как отметил хангер Олег Зеге, ученые издали своеобразный манифест, в котором говорится, что ханг - не музыкальный инструмент в привычном понимании, и требует более тонкого отношения к себе. Они назвали его звуковой скульптурой. Остальные мастера делают аналоги - инструменты из семейства Handpan: Bell, Halo, Disco Armonico и другие.

Немного о прекрасном

Каждый ханг обладает своим определенным строем – отношений звуков по высоте. Количество нот также различно: 8 или 9. У аналогов ханга, таких как Кайса, может быть до 13 нот. При этом у всех инструментов есть основная выпуклая нота динг, находящаяся в самом центре. С другой стороны находится отверстие "Гу".

Несмотря на большой интерес, настоящий ханг можно заказать или купить готовый только у мастера. На сегодня есть более 20 признанных мастеров-хангоделов. Топ стран-производителей: Швейцария, Россия, Испания, Франция, Германия.

При этом мало того, что цена "кусается" – от 50 до 100 тысяч, не говоря о eBay, где цены могут доходить и до 10 тысяч евро, так еще и нужно отстоять очередь – ждать нужно год или два. Но и работа не из легких – ручная чеканка. Кроме того, как и любой другой инструмент, его нужно настраивать обычно раз в год, два, что также требует времени и средств.

Будьте осторожны!

Как отметил один из экспертов-хангеров Ильдар, вместо инструмента в Россию привозят с Бали подделки – форма точно такая же, "даже солнышки и тучки нарисованы". Но, во-первых, он "пластиковый" и раз в 10 легче, а звук при этом глухой, а во-вторых, стоить такая безделушка может 75 тысяч рублей - дороже, чем минимальная цена настоящего инструмента.

Не стоит расстраиваться – для того, чтобы ощутить вселенское тепло и открыть подсознание можно купить варган, тибетскую чашу и другие аналогичные медитативные инструменты.

Если же вы уже перепробовали все, но не можете спать без мысли о ханге и ночи напролет смотрите в Youtube видео хангеров, то вам стоит посетить уроки, которые проводятся в столице два раза в неделю. По воскресеньям - в Культурном центре "Белые облака" и по вторникам - углубленный курс изучения в Творческой лаборатории "Альгамбра".

M24.ru задал вопросы российским хангистам, которые рассказали об их творческом пути, мировых музыкантах и любимых местах игры на ханге.

Откуда впервые узнали о ханге?

Антон хангер

Ханг я увидел случайно, как и многие - в интернете. После этого все забылось до поры до времени. Есть такой трек у Shpongle - Nothing Is Something Worth Doing, там есть проигрыш на ханге - его играет Manu Delago. Однажды ночью я стал слышать в голове эту мелодию. С этого момента я не жил полноценной жизнью. Спустя двух лет поисков я поехал в Гоа. После возвращения в Москву я попал на одну квартиру. Там был Тимур Хакима с хангом - тогда я впервые его услышал...Как будто кто-то дал дышать.