Гипнотические звуки ханга: "летающая тарелка", открывающая подсознание

Фото: davideswarup.com

M24.ru открывает серию материалов про редкие и странные музыкальные инструменты. Мы будем общаться со столичными музыкантами и специалистами, которые расскажут все об их увлечении.

Первый наш материал посвящен перкуссионному инструменту хангу. Эту гипнотическую "летающую тарелку" придумали в 2001 году два швейцарских физика Феликс Ронер и Сабина Шерер, увлекшиеся тюнерством (настройкой стилпанов - вогнутых металлических перкуссионных инструментах). Ханг они изобрели, когда их друг попросил сделать стилпан, на котором можно играть руками.

Как отметил хангер Олег Зеге, ученые издали своеобразный манифест, в котором говорится, что ханг - не музыкальный инструмент в привычном понимании, и требует более тонкого отношения к себе. Они назвали его звуковой скульптурой. Остальные мастера делают аналоги - инструменты из семейства Handpan: Bell, Halo, Disco Armonico и другие.

Немного о прекрасном

Каждый ханг обладает своим определенным строем – отношений звуков по высоте. Количество нот также различно: 8 или 9. У аналогов ханга, таких как Кайса, может быть до 13 нот. При этом у всех инструментов есть основная выпуклая нота динг, находящаяся в самом центре. С другой стороны находится отверстие "Гу".

Фото: hang-music.com

Несмотря на большой интерес, настоящий ханг можно заказать или купить готовый только у мастера. На сегодня есть более 20 признанных мастеров-хангоделов. Топ стран-производителей: Швейцария, Россия, Испания, Франция, Германия.

При этом мало того, что цена "кусается" – от 50 до 100 тысяч, не говоря о eBay, где цены могут доходить и до 10 тысяч евро, так еще и нужно отстоять очередь – ждать нужно год или два. Но и работа не из легких – ручная чеканка. Кроме того, как и любой другой инструмент, его нужно настраивать обычно раз в год, два, что также требует времени и средств.

Будьте осторожны!

Как отметил один из экспертов-хангеров Ильдар, вместо инструмента в Россию привозят с Бали подделки – форма точно такая же, "даже солнышки и тучки нарисованы". Но, во-первых, он "пластиковый" и раз в 10 легче, а звук при этом глухой, а во-вторых, стоить такая безделушка может 75 тысяч рублей - дороже, чем минимальная цена настоящего инструмента.

Не стоит расстраиваться – для того, чтобы ощутить вселенское тепло и открыть подсознание можно купить варган, тибетскую чашу и другие аналогичные медитативные инструменты.

Если же вы уже перепробовали все, но не можете спать без мысли о ханге и ночи напролет смотрите в Youtube видео хангеров, то вам стоит посетить уроки, которые проводятся в столице два раза в неделю. По воскресеньям - в Культурном центре "Белые облака" и по вторникам - углубленный курс изучения в Творческой лаборатории "Альгамбра".

M24.ru задал вопросы российским хангистам, которые рассказали об их творческом пути, мировых музыкантах и любимых местах игры на ханге.

Откуда впервые узнали о ханге?



Лидия хангер Впервые я услышала ханг живьем - молодой человек импровизировал на одном фестивале. Я пошла на звук, увидела и потрогала ханг, после чего начались поиски инструмента. Когда мне удалось приобрести свой первый инструмент, я полгода свыкалась с тем, что он действует на меня настолько расслабляюще, что засыпать через полчаса игры стало привычкой. Затем я поборола эту привычку в угоду своим творческим замыслам, которые требовали внимания, памяти, концентрации и тренировки. Это было начало 2010 года.



Ильдар хангер Я увидел живое выступление в Европе, Испании или Италии, в 2011 году. Я слушал фламенко, и звуки ханга, которые я услышал, представляли собой арабский строй. Меня заинтересовал именно он, гармония выдаваемых им звуков, а не сам инструмент.



Антон хангер Ханг я увидел случайно, как и многие - в интернете. После этого все забылось до поры до времени. Есть такой трек у Shpongle - Nothing Is Something Worth Doing, там есть проигрыш на ханге - его играет Manu Delago. Однажды ночью я стал слышать в голове эту мелодию. С этого момента я не жил полноценной жизнью. Спустя двух лет поисков я поехал в Гоа. После возвращения в Москву я попал на одну квартиру. Там был Тимур Хакима с хангом - тогда я впервые его услышал...Как будто кто-то дал дышать.



Юрий хангер Я 15 лет играю на барабанах, ездил в Индию и Африку – знакомился с этническими традициями. В 2007 году увидел видео. Увлечение было не случайным - поиск собственного инструмента и "собственного звука" очень важен для музыканта. На данный момент ханг позволяет наиболее полно раскрыть полученный опыт.



Олег хангер Загорелся этим инструментом, когда услышал в живую на фестивале "Казантип" в Крыму, там играл ставший моим хорошим другом музыкант Тимур Хакима.

Какой у вас инструмент? Где, почем заказывали?



Лидия хангер У меня два инструмента - швейцарский в строе Баншики Чо - его еще называют китайским за привычные пентатонические созвучия - и более мелодичный русский ханг со строем "кумо", сделанный российским мастером Виктором. Я приобрела их в 2009 и 2011 году соответственно.

В Москве их не производят, я заказал свой первый инструмент у российского мастера Виктора. На его работах играет большая часть мировых известных хангистов. Вообще это трудоемкая работа – человек встает в четыре утра, идет в мастерскую рядом с домом, колотит молотком в звукоизоляционных наушниках - выстраивает звук. Утром он встает с мыслью "как сделать звук чище" и с этой же мыслью ложится спать. У меня два ханга с арабским и дорийским строем. В Индии есть строй кафи - есть флейта Бансури с таким строем, на которой я играл - и мастер скопировал его. У него может уйти от четырех дней до месяцев на создание одного инструмента.

Ильдар хангер

Я нашел русского мастера. Играю на его инструменте, причем это не аналог ханга. Это так называемый Pantam SPB - лучший на сегодняшний день инструмент этого класса. Это не только мое мнение, но всего сообщества единомышленников. Этот русский мастер - молодец, просто гений. Строй у меня "курд". Говорить про место проживания мастера и про стоимость - моветон. Кто ищет, тот всегда найдет. Забавно, но я не имею представление даже о названии нот на моем инструменте. Конечно сейчас я работаю в этом направлении. Но скорее важен слух и чувство ритма.

Антон хангер



Юрий хангер Строй моего основного инструмента – гармонический минор, восточная мелодия.



Олег хангер Инструмент мне подарил один очень близкий человек, который знал как сильно я им заболел. По сей день я ему безмерно благодарен! Строй моего инструмента называется Ake Bono E, раньше он был A, но когда я ездил подстраивать его в Швейцарию, мастера порекомендовали мне немного изменить строй. Покупался в музыкальном магазине в Мюнхене (тогда они еще там продавались). Цена была...даже смешно - 500 евро.

Где любите играть, как реагирует публика?

Лидия

Одними из запоминающихся событий было сотрудничество с мультиинструменталистом Евгением Толстых (проект SAGE) и музыкальным сказочником, арфистом, флейтистом Элизбаром. Также мои ханги звучали с ситаром Степана Христанова и с Нижегородской группой FA'ATA. Чудесно звучит ханг с виолончелью и голосом. Я имею ввиду группу "Море горячее", в которой я играю постоянно. У меня вышел альбом, который называется так же , как и мой проект Mikkai Kumo ("Тайная встреча с облаком"). В этом альбоме композиции, записанные на одном и двух хангах. Мне нравится выступать в уютных залах с "теплой" деревянной акустикой, когда можно услышать инструмент всем телом, при этом не искажая его звук усилителями. Самое приятное - играть на природе. Такое впечатление, что ханг очень природный, как будто это его стихия и его предназначение - звучать в лесу, на поляне или на берегу реки. Те, кто слушают впервые, обычно удивляются и либо завороженно наблюдают, либо в недоумении уходят. Те, кто уже знаком с хангом, готовы принимать его волны, напитаться его вибрациями, расслабиться, стать более счастливыми.

Лидия хангер

Я выступал с Инной Желанной и ее группой, Татьяной Шишковой, а также на фестивале "Крутушка" в Казани с этнической певицей Золей Камаловой. Я использую ханг с кларнетом, виолончелью, скрипкой и игитарой, используем этническую перкуссию (кахон, джембе). Также у меня в задумке объединить ханг с фортепиано. При игре подсознание открывается, ты куда-то уносишься. Время идет, но ты не обращаешь на него внимание, ты в потоке. Это как река – ты не запомнишь ее волны, ты просто наслаждаешься. Я играл в парке Коломенское, и внезапно начали играть колокола – просто нереальное сочетание. Когда играю с кларнетом, чувствую, как Женя читает ноты в моей голове, также и с вокалистами.

Ильдар хангер

Играть приятней всего в полной тишине и на природе. Либо в храмах с органами - там акустика специфическая, но я не пробовал, просто знаю. Я думаю выпустить альбом, но пока собираю материал, довожу до идеала. Думаю, еще долго буду собираться, но если и выпущу что-то, то только бомбу! Люди по-разному реагируют, но характерные черты есть - ступор, интерес, а дальше уже в зависимости от самоощущения в этом мире. Кто бесцеремонно тыкает пальцами, кто просит "Мурку" сыграть, а кто млеет и пытается узнать, где такое взять, - равнодушных нет.

Антон хангер

Я использую инструменты с традиционным "этническим" звукорядом, к гармонический минор или "хиджаз". Этническая и корневая музыка и тембр звуков ханга позволяют раскрыть интуитивное начало исполнителя. Эти звуки, вибрации позволяют людям, живущим в городской среде, адаптироваться, они благотворно воздействуют на человека. В Индии, в северном Гоа, есть место, куда съезжаются хангисты. Это происходит зимой. Играют они на закате сидя на берегу – это дает много жизненной энергии. Сейчас играю в проекте с виолончелью и гитарой. Выступление с Верой Полозковой было живым экспериментом, уникальным и приятным.

Юрий хангер

Играл с диджериду, джембе, флейтой. Пробовал играть с другими хангистами и с различной перкуссией. Однако я придерживаюсь мнения, что это камерный и сольный инструмент. Альбомы не выпускал, всегда играл только на своих фестивалях и концертах. В настоящее время работаю с Романом Термитом (диджериду) над совместным проектом. Больше всего нравится играть на природе, потому что я играю в основном импровизации, и то, что происходит вокруг тебя в настоящий момент, является замечательным источником вдохновения. Также люблю уютные помещения с приглушенным светом и хорошей акустикой. Не люблю играть на улице. Кто-то останавливается и слушает как завороженный, кто-то просто проходит мимо. Некоторые просят сыграть "что-нибудь известное". Сколько людей, столько и мнений.

Олег хангер

Что нужно для того, чтобы начать играть?



Лидия хангер Если Вы собираетесь писать партитуры для ханга с оркестром, то музыкальное образование важно. Если вы готовы импровизировать и придумывать мелодии, то можно и без него обойтись. У меня высшее музыкально образование и да - в данный момент я пишу партитуры, но не для ханга, а для сопровождающих инструментов. Так сложилось, что кроме звучания ханга, я слышу множество других звуков, других инструментов. Поэтому в скором времени хочу показать и эту сторону творчества публике.



Антон хангер На ханге просто берешь и играешь. Есть ребята опытные, которые выкладывают видео уроки в сеть. Но по мне это несколько ни к чему. У каждого свой стиль - этим и интересен ханг. Ну не только этим, конечно.



Олег хангер У меня лично музыкального образования нет, и как утверждают создатели инструмента, оно здесь не важно и, более того, многим даже мешает играть на ханге. Однако в настоящее время я всерьез подумываю о том, чтобы освоить фортепьяно.

Каким видите будущее "хангизма"?

В России и во всем мире ханг развивается по двум направлениям. С одной стороны он используется как инструмент для того, чтобы встретиться с собой. Когда ум захватывается незнакомыми звуками, тогда человек может много нового открыть в себе, в своих чувствах, в своем подсознании. Это используется и в медитациях с хангом, и в ханговой терапии. Ханговая терапия - наиболее интересный для меня метод, потому что в нем люди достигают конкретных целей в области физического и душевного здоровья, налаживания жизненных ситуаций. Ханговую терапию в Самаре мы проводим вместе с медицинским психологом Виктором Исаевым, который сам изготавливает варганы. К тому же можно услышать множество композиций, которые попадают не только в категорию "медитация", но и в категорию "хорошая музыка". Я бы отметила Дэвида Кукермана как лучше представителя этого направления.

Лидия хангер



Олег хангер На мой взгляд, дела обстоят хуже, чем пару лет назад. Во-первых, народ заметно подостыл. Ханг перестал быть новинкой и чем-то чем можно реально удивить, так как большинство людей где-нибудь да слышали его. С другой стороны появляется все больше мастеров по изготовлению хэндпэнов (семейство инструментов, к которому принадлежит и ханг), так что возможно в скором времени нас ожидает открытие школ и курсов по игре на них.



Ильдар хангер У нас все это на зачаточном уровне, но мировые звезды вроде Дэвида Кукермана, Надишаны приезжают в Россию и проводят медитативные концерты. Также Дэвид Сваруб из Италии лет 7-8 уже играет.



Антон хангер Ханг движения в России как такового пока нет, не знаю будет ли - в основном люди сами по себе...Иногда бывают совместные концерты, джэмы. Не могу сказать про тенденции движения, но что меня огорчает - то, что идет популяризация инструмента. Я бы не хотел, чтобы такое можно было купить на полке в магазине, как гитару. Слишком волшебный инструмент. Но есть ребята, думающие иначе, - к примеру Надишана.

Дмитрий Кокоулин