О технике игры на терменвоксе расскажут в Музее ГУЛАГа

Терменвокс. Фото: Марьяна Пискарева/M24.RU

26 декабря в Музее ГУЛАГа расскажут об истории создания и технике игры на терменвоксе – первом в мире электронном музыкальном инструменте.

Об этом необычном инструменте, а также о нелегкой судьбе его создателя лекцию прочтет одна из ведущих российских исполнительниц Олеся Ростовская. Прозвучат как оригинальные произведения для терменвокса, так и переложения для него классической музыки.

Первый терменвокс был изготовлен русским физиком-акустиком Львом Терменом в 1919 году. Звук на этом удивительном инструменте рождает не от касаний, а в результате движения рук исполнителя перед специальными антеннами. Одна антенна позволяет регулировать громкость звука, другая – его высоту.

На терменвоксе можно исполнят как классические, так и джазовые произведения. Сам Термен считал, что самое удачное произведение для демонстрации возможностей инструмента – "Вокализ" Сергея Рахманинова.

Начало в 19.00. Цена входного билета: 150 рублей.

Жертвам репрессий, пенсионерам, студентам и школьникам вход бесплатный.