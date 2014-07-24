Баста, Гуф и Тати выступили в Зеленом театре

Баста (в центре) и Гуф (слева) Фото: M24.ru

В "Зеленом театре" парка Горького прошел фестиваль "Баста +". Вместе с артистом выступили Гуф, Смоки Мо, АК-47, Тати, Словетский и другие исполнители творческого объединения "Газгольдер". На летнем опен-эйре 17 июля спели также новички сцены – Скриптонит и Tony Tonite.

Уральская рэп-группа "Триагрутрика" исполнила несколько песен из нового альбом "Базирование", а Тати выступила как с Бастой, так и сольно.

Тати. Фото: M24.ru

Кроме того, на осень запланирован выход совместного альбома Смоки Мо и Басты.

Гитарист "Газгольдера". Фото: M24.ru

Напомним, что в своем интервью Баста рассказывал о планах других своих проектов - "Нинтендо" и "Братья Стерео".

Марина Курганская, Нино Шония