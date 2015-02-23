Концерты недели от Александра В. Волкова: Юрий Лоза, "Ива Нова" и Дельфин

Александр Скляр. Фото: M24.ru

Музыкальная сюита в честь 85-летия Шукшина, путешествие в джаз с Даниилом Крамером, презентация альбома Дельфина, шаманские песни от "Ива Нова". Обозреватель M24.ru Александр В. Волков выбрал концерты недели.

"К 85-летию Василия Шукшина"

Эдуард Артемьев. Музыкально-драматическая сюита "Мастер"

Трудно представить себе сложную задачу, решить которую можно просто. Но именно таким был Василий Шукшин – великий актер, режиссер и писатель. Он говорил о непростых проблемах понятным любому человеку языком.

Произведение, многоплановое и сложное по жанру и структуре, написал не мастер народного аутентичного искусства, а знаменитый мэтр Эдуард Артемьев. Жанр - симфоническая сюита с текстовым материалом, составленным из произведений, интервью, писем, дневников писателя и видеорядом из коллажей живописи, кадров из фильмов и фотографий.

Участники:

Сергей Маховиков - художественное слово

Александр Ф. Скляр - вокал

Актеры Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина

Симфонический оркестра Государственной филармонии Алтайского края

Дмитрий Лузин - дирижер



Время: 23 февраля, 19.00 23 февраля, 19.00 Место: ММДМ Светлановский зал Вход: от 200 рублей $2



Юрий Лоза

Времена, когда Юрий Лоза был одним из популярнейших певцов страны, остались в далеких 80-х. Однако, некоторые его песни помнят до сих пор, например, "Девочку в баре" и "Плот". Сейчас певец известен еще и как блогер. А недавно, 1 февраля, Юрию исполнился 61 год. Концерт пройдет в рамках проекта "Наша Зима".



Юрий Лоза. Фото: yotaspace.ru

Время: 23 февраля, 20.00 23 февраля, 20.00 Место: Yotaspace Вход: 300 рублей $2



Даниил Крамер – рояль и его Трио

Народный артист России, Лауреат Европейской премии имени Густава Малера Даниил Крамер отличается от многих современников. По сути, по мастерству, по манерам он – настоящая звезда. Ни на кого не похожий музыкант, телеведущий и педагог – кажется, что энергия и харизма идут через него к публике сплошным потоком.

Крамер объездил весь мир, а недавно играл со звездной вокалисткой Хиблой Герзмавой. Но в этот вечер Даниил устроит всеми любимое путешествие в джаз.

Время: 26 февраля, 20.00 26 февраля, 20.00 Место: клуб "ДуровЪ" Вход: от 800 рублей $2



XIV Фестиваль работ Владимира Мартынова "Пикник на обочине"

Мартынов стал одним из героев нашего времени – он не только пишет музыку, которая близка многим, но и излагает свои убеждения в виде концепций, врезающихся в память. Чего стоит хотя бы его идея про "Конец времени композиторов".

Традиционному фестивалю в ДОМе предпослано следующее послание-манифест: "Когда исторический процесс набирает столь угрожающие обороты как сейчас, музам лучше помалкивать. Но это не значит, что надо замолкать совсем. Это не значит, что надо брать таймаут. Просто надо сойти на обочину и дать истории проехать мимо. А пока она грохочет своими ржавыми болтами и гайками, мы устроим на этой самой обочине небольшой пикник. Так мы постараемся пережить причуды истории".

В числе участников: Владимир Мартынов, Вячеслав Гайворонский, Анна Чайковская, Александр Маноцков, Татьяна Гринденко и Ансамбль OPUS POSTH, Владимир Миллер и многие другие.



Владимир Мартынов. Фото: dom.com.ru

Время: с 26 февраля по 2 марта с 26 февраля по 2 марта Место: Культурный центр ДОМ Вход: от 600 рублей



Фестиваль Анатолия Кролла "Очарование джаза"

Трудно придумать более красивую концепцию. Знаменитый пианист, композитор и бэндлидер Анатолий Кролл собирает в один вечер на одной сцене несколько лучших джазовых певиц страны. Это будет не только феерически технично, но и по-настоящему, по-джазовому красиво. На сцену с кроллровским "Академик-Бэндом" выйдут Анна Бутурлина, Карина Кожевникова, Юлиана Рогачева, Ольга Синяева и другие. Мужской джазовый вокал представят "русский Синатра" Лев Лазарев и Павел Иванов, удивительно достоверно воспроизводящий голос Нэта Кинга Коула.

Есть в афише мероприятия и удивительная строка – "Специальный гость – Алсу с презентацией программы "Алсу в джазовых тонах". Оказывается, эстрадная певица давно мечтала попробовать себя в джазе. Как она чувствует свинг и импровизирует, вы узнаете на этом вечере.

Время: 28 февраля, 19.00 28 февраля, 19.00 Место: ММДМ Светлановский зал Вход: от 800 рублей $2



Дельфин. Презентация альбома "Андрей"

Новый альбом альтернативного артиста возглавил топ-чарт русского iTunes сразу же, в день премьеры. "Это точно не манифест. Это то, кем я являюсь на сегодняшний день. В абсолютно разных смыслах этого слова", - говорит об альбоме "Андрей" автор.

На новом диске вместо бескомпромисности и напора царят психотерапевтическая искренность и честность. В новом составе впервые за много лет на сцене, кроме гитариста Павла Додонова, будет барабаннщик. Сам Дельфин не станет играть на ударных.

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Время: 28 февраля, 20.00 28 февраля, 20.00 Место: "Крокус Сити Холл" Вход: от 1900 рублей $2



"Ива Нова"

Питерские ведьмы исполнят шаманские рок-песни и панк-танцы. Их цель в этот вечер - вызвать весну! Музыка - альтернативный этно-экстрим, сочетающий славянские мотивы и панковский напор, техно-ритмы и шумовые эффекты. Кроме продвинутой электроники и рок-инструментов группа намерена применить горшочки, сковородки, тазы, трубы и прочую домашнюю утварь.

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Время: 28 февраля, 21.00 28 февраля, 21.00 Место: "Китайский Летчик Джао Да" Вход: от 400 рублей



Тина Кузнецова

Презентация EP "Живу Улыбаясь"

Певица представит новый EP "Живу Улыбаясь" и покажет одноименный клип. Большинство знает Тину, как финалистку шоу "Голос", но многие помнят и ее фееричный проект Zventa-Sventana, исполнявший оригинальный и ироничный вариант электронной фолк-музыки. Песни Тина и продюсер проекта Юрий Усачев ищут сами - в этнографических экспедициях. В итоге у них получается абсолютно современно звучащая эстрадная музыка с народным духом.



Фото: Страница Тины Кузнецовой "ВКонтакте"

Время: 28 февраля, 21.00 28 февраля, 21.00 Место: "16 тонн" Вход: от 1000 рублей





Александр В. Волков