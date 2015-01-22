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Культура

22 января 2015, 12:26

ABBA The Show сыграют юбилейный концерт в Crocus City Hall

концерты Crocus City Hall мо

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24 января в Crocus City Hall пройдет юбилейный концерт ABBA The Show, шведского трибьют-ансамбля ABBA. Турне коллектива приурочено к 40-летию первых аншлаговых гастролей ABBA в январе 1975 года.

В ABBA The Show входят музыканты оригинального состава группы ABBA Ульф Андерсон и Матс Ронандер. Официальный фан-клуб легендарного шведского ансамбля ABBA признал, что ABBA The Show - это "абсолютно лучшая ABBA со времен ABBA".

Добавим, ABBA The Show к июню 2010 дали в три раза больше концертов, чем оригинальная ABBA - 416 против 130. Музыканты выступили в 33 странах для более чем двух миллионов зрителей. Самые крупные шоу прошли в Сан-Паулу - их увидели 70 тысяч человек.

Начало - в 20.00, стоимость билетов - от 3000 рублей.

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