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Культура

21 августа 2014, 11:18

Гостей парка 850-летия Москвы научат моделировать воздушные шары

концерты мастер-классы культурные центры студии Лучший город Земли парк 850-летия Москвы свежий воздух фестивали и праздники Дни культуры

Фото: М24

Дни культуры запланированы в парке 850-летия Москвы 23 и 24 августа. В рамках мероприятия культурные центры и творческие студии ЮВАО представят свои лучшие проекты.

Занятия по декоративному творчеству организуют культурный центр "Стратегия" и студия декоративно-прикладного творчества "Русские узоры". Сотрудники дома культуры "Капотня" научат делать цветы из атласных лент, мастер-класс по моделированию шаров представит молодежный центр "Лидер".

Также гости парка будут мастерить книжные закладки под руководством сотрудников центральной библиотечной системы. Научные экспозиции для пытливых умов организуют музей занимательных наук "Экспериментаниум", музей Паустовского и территориальная клубная система "Спутник".

Дополнят программу викторина "Английская мозаика", уроки по составлению цветочных и ягодных композиций из растений, бисера, бусин и натуральных камней, концерты классической и джазовой музыки.

На сцене выступят местные творческие коллективы, солисты театра "Московская оперетта", фолк-группа "Ярилов Зной", ансамбль Emotion-orchestra, артисты арт-проекта "Тенора XXI века" и джаз-оркестр "Данс-Лэнд" под управлением Семена Мильштейна.

"На Днях культуры музыканты исполнят популярную джазовую, эстрадную и танцевальную музыку. В репертуаре оркестра всемирно известные песенные хиты, вальсы, танго, румба и ча-ча-ча", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Мероприятия начнутся в 12.00 и завершатся в 21.00. Вход свободный.

Дни культуры – часть программы фестиваля "Лучший город Земли". В течение всего лета на площадках под открытым небом в Москве организовывают выступления артистов уличных театров, музыкантов, танцоров и художников.

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