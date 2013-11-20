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Культура

20 ноября 2013, 18:42

Датская инди-группа Mew споет в столице о своих ночных кошмарах

концерты Дания Известия Холл инди-рок Mew

Фото: Страница группы на Facebook

1 декабря в клубе "Известия Hall" выступит группа Mew ("Мяу"), представляющая собой главный инди-коллектив Дании. Тем удивительнее кажется то, что ее создателями являлись обычные на то время школьники Йонас Бьерре, Бо Мадсен, Йохан Волерт и Силас Йоргенсен, вдохновленные творчеством My Bloody Valentine, Pixies и Dinosaur Jr.

Впервые ребята посетили столицу в 2006 году, тогда же группу покинул бас-гитарист Йохан Волерт. Так что в этот раз музыканты приедут втроем и приправят свою музыку задорными скандинавскими мелодиями.

Mew появились в 1996 году, и стали звучать во всех радиоприемниках Дании после выхода в 2000 году второй пластинки Half The World Is Watching Me. А высокий голос фронтмена Йонаса и мрачные тексты о снах-кошмарах стали основой творчества, глубоко осев в головах фанатов.

За свою творческую деятельность Mew записали целых шесть альбомов.

Начало концерта - в 20.00, стоимость билетов - от 1200 рублей.

$2

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