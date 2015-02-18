Улыбки пессимиста: к 80-летию композитора Геннадия Гладкова

Геннадий Гладков. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Удивительно, как они совпали во времени – американское "Лето любви" и советский мультфильм "Бременские музыканты". Да, Трубадура придумал автор сценария и режиссер Василий Ливанов, да, великую фразу "Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы" (позже перефразированную московскими хиппи, а значит – принятую ими) сочинил Юрий Энтин – но музыку, легкую, сочную, необыкновенно актуальную, без которой никаких "Бременских" не было бы – музыку написал Геннадий Гладков.

Сегодня ему исполняется 80 лет.

[html] [/html]

Внук аккомпаниатора Лидии Руслановой, сын солиста оркестра Александра Цфасмана, он, судя по всему, не сомневался, выбирая профессию. Закончил музыкальную школу, затем училище при консерватории, затем – саму консерваторию. Много лет преподавал. И писал, писал, писал музыку. Для театра, для кино – сперва научно-популярного, потом для мультфильмов, спасибо другу детства, тому самому Ливанову. Тут-то все и вздрогнули.

Почему? Да потому что до Гладкова, пожалуй, не было в мульфильмах музыки такой, какую принес он; была хорошая, была разная, такой – не было. С одной стороны, она была вполне традиционна, легко ложилась на слух, мелодически своя, понятная, с другой – удивительно современна даже не на отечественном – на мировом уровне.

Геннадий Гладков. Фото: ТАСС/Юрий Машков

Вот как те же "Бременские", натуральный мюзикл класса "Волос": биг-бит, лирические баллады, немножко дворово-уголовной романтики ("Нам лижут пятки языки костра"), но не подкопаешься: вполне себе сказочный репертуар, ну, немножко осовремененный. Хотя подкапывались, и уверенно: обвиняли в непрофессионализме и в "тлетворном влиянии Запада", как положено. А при этом – 28 миллионов проданных пластинок с аудиосказкой – это не шутки. Зритель и слушатель голосовал кошельком. И прежде всего – за музыку Гладкова. Потому, наверное, и появился на свет спустя четыре года сиквел: "По следам бременских музыкантов".

[html] [/html]

Но не "Бременскими" едиными: анимационных работ Геннадия Гладкова не перечесть, как и кинематографических. Мы не всегда помним, что "Джентльмены удачи", "Новогодние приключения Маши и Вити", "Собака на сене" – это тоже его работы. А о невероятном творческом слиянии с режиссерским гением Марка Захарова вообще, кажется, стоит написать серьезную монографию: шесть картин, которые они сделали вместе, от "Двенадцати стульев" до "Убить Дракона", не могли бы стать такими, какими мы их знаем, без гладковских мелодий.

[html] [/html]

И ведь что удивительно: никакой внешней фронды, само благообразие, ни одного скандала, ни политического, ни какого еще – а если внимательно присмотреться, то музыка Гладкова самим своим существованием рождала в гражданах огромной тоталитарной страны непреодолимую тягу к какому-то иному образу существования. Обаятельные мелодии казались легкомысленными, никак не подходящими для строительства социализма, а оказались просто веселыми и умными.

[html] [/html]

И сам автор, едва ли не первым прививший дичок мюзикла благообразной советской эстраде, вполне любил повеселиться – так было на гастролях Ленкома в Польше в 1977-м, когда Гладкову пришлось сменить заболевшего клавишника театральной рок-группы "Аракс" Сергея Рудницкого в мюзикле "Тиль" по Шарлю де Костеру. Кроме него, полностью партитуры никто не знал, и Гладков азартно выжимал из электрооргана импровизации и вариации что твой Кен Хенсли из Uriah Heep – жаль, что никто этого не снял и не записал.

[html] [/html]

А ведь были еще оперы, балеты, музыкальные комедии, камерная, хоровая музыка – то, что мало знакомо широкому кругу слушателей, но высоко оценено профессионалами и искренними почитателями таланта композитора из академического круга. Были и другие, не менее значимые занятия: Гладков, всегда бравший самое интересное отовсюду, недаром несколько лет возглавлял лабораторию "Третье направление" при Союзе композиторов Москвы, занимавшуюся поисками синтетического жанра, в котором эстрадные и рок-элементы не отменяли бы серьезную академическую компоненту.

[html] [/html]

Он никогда не водил автомобиль и не летал на самолете. Он пессимист и фаталист: уверен, что человечество рано или поздно закончится и считает, что не так уж важно, когда приходит успех. И при этом по сию пору пишет солнечную, легкую, веселую музыку, а если в ней есть печаль, то она непременно по-пушкински светла.

Так, наверное, и стоит жить.

Артисты, поэты, режиссеры - о Геннадии Гладкове

Юлий Ким

советский и российский поэт, композитор, драматург, сценарист, бард

"Я знаком с Геннадием Игоревичем Гладковым с 1971 года - то есть уже почти полвека. И эти годы были очень плодотворными.

Понятно, что я работал не только с ним, а он не только со мной. Но наше сотрудничество всегда удавалось очень успешным, особенно когда мы работали над фильмами Марка Захарова.

Работать с композитором Гладковым – одно удовольствие. Тем более, он сам любит время от времени сочинять стихи, а потому хорошо разбирается в метрике, ритмике и стихосложении вообще.

Я, в свою очередь, хотя никогда не обращался к Геннадию Игоревичу с советом о том, как писать музыку, все же тоже подал ему за время нашего сотрудничества пару идей.

Всегда с наслаждением жду всегда того момента, когда Гладков покажет мне музыку, которую он сочинил на мои стихи: как правило, всегда сначала работаю я, а уже потом он сочиняет мелодию. Наоборот, по-моему, ни разу не было.

На нашем пути случались замечательные открытия. Во-первых, это песня Остапа Бендера "Белеет мой парус", которую я сочинял как танго, а Гладков решил в темпе фокстрота (в итоге получилось даже лучше, чем я думал). Во-вторых, прощальная песня в фильме "Обыкновенное чудо". Я сочинял ее как вальс в миноре, а он написал на четыре четверти в мажоре – и вышло гораздо выразительнее.

Я уж не говорю о таких музыкальных шедеврах Гладкова, как музыка к фильму "Дом, который построил Свифт". Там дело не только в песнях, но и в фоновой музыке. Это музыка XXI века. Я рад, что маэстро до сих пор не теряет форму".

Олег Анофриев

советский и российский актер театра и кино, режиссер, автор песен

"Мы не сотрудничаем с Геннадием Гладковым со времен "Бременских музыкантов". Вот, что я могу о нем сказать:

Скажу вам, (правды ради)

Буквально пару слов:

Велик Гладков Геннадий!

Талантлив Г. Гладков!"

Марк Захаров

советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, педагог

"Когда я работал в Театре Сатиры, мы вместе с Александром Ширвиндтом поставили веселый спектакль "Проснись и пой". Это была вольная сценическая интерпретация одной венгерской пьесы с более прозаическим названием. В этом спектакле играла Пельтцер (Татьяна Пельтцер, советская актриса - примечание M24.ru), была задействована молодежь. Он долгие годы шел с большим успехом.

Когда мы замышляли постановку, встал вопрос о музыкальном начале. А в то время как раз появился, по-моему, лучший анимационный фильм всех времен и народов – "Бременские музыканты" с музыкой Геннадия Гладкова. И мы пригласили Гладкова к сотрудничеству.

Он был очень молодой, дерзкий, легкий на подъем. Гладков сочинил для нас несколько шлягерных мелодий на слова Юрия Энтина. Потом наше с ним сотрудничество продолжилось - в театре, в кинематографе. Гладков написал, по-моему, замечательную музыку к "Обыкновенному чуду", к "Убить дракона". Этой музыке была присуждена премия "Ника".

Я считаю Гладкова выдающимся мелодистом, замечательным композитором, который создал также музыку к "12 стульям", где играли Андрей Миронов и Анатолий Папанов. Композиции эти до сих пор живы, они исполняются, а также прокручиваются на телевидении. Я думаю, Гладков внес очень весомый вклад в нашу музыкальную культуру.

Кстати, поначалу, когда Гладков сочинял музыку к "Бременским музыкантам" и моим первым спектаклям, в его сторону сыпалось много критики со стороны ведущих композиторов страны. Эту ситуацию очень хорошо объяснил, по-моему, Хренников (Тихон Хренников, советский и российский композитор – примечание M24.ru), который сказал, что внуки музыку своих дедов недолюбливали, а вот композиции Гладкова их завораживали - что и вызывало прения в Союзе композиторов. Но прошло время, и теперь Гладков – признанный всеми мастер.

Хочу пожелать ему вдохновения и новых свершений. Я думаю, у него впереди - долгий творческий путь".

советский и российский актер театра и кино, певец, телеведущий

"Геннадий Гладков - один из лидеров российского музыкального поля, композиторского искусства. Это живой классик, прикосновение которого к любому произведению является животворным: будь то спектакль, фильм или анимационная лента.

Большинство тех, кто сочиняет музыку, ориентируется на слушателей, а у Гладкова музыка - это то, что живет в нем самом. Его произведения ни на что не похожи. Его почерк фантастически красивый, добрый, талантливый.

На произведениях Гладкова выросло не одно поколение слушателей. У него очень добрая музыка, он христианин. Он очень скромный, но настолько могучий своим талантом, что, сколько бы он ни скрывался, все равно его музыка в сердцах у всех - от детей до взрослых.

Гладков для России - и не только - сделал столько, что переоценить его вклад в музку невозможно. Он поистине великий композитор".

Вечер в честь 80-летия композитора Геннадия Гладкова 19 февраля в Концертном зале Чайковского на Триумфальной площади состоится вечер "Перелистывая страницы...", приуроченный к 80-летию Геннадия Гладкова. 19 февраля в Концертном зале Чайковского на Триумфальной площади состоится вечер "Перелистывая страницы...", приуроченный к 80-летию Геннадия Гладкова. В концерте примут участие Михаил Боярский, Григорий Сиятвинда, Вячеслав Войнаровский и другие гости, которые поздравят мастера с праздником. Композиции Гладкова прозвучат в исполнении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки. В программе - музыка и песни из кинофильмов, мультфильмов и телефильмов "Формула любви", "Джентльмены удачи", "Убить дракона", "Собака на сене", "12 стульев", "Дом, который построил Свифт", "Обыкновенное чудо", "Малыш и Карлсон", "Бременские музыканты" и других.





Артем Липатов