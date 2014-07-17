Снять на видео вечеринку и проснуться известным - секреты Boiler Room

Эмблема Boiler Room Russia

Boiler Room - музыкальный проект, транслирующий в сети закрытые вечеринки. Первое мероприятие прошло в 2010 году в Лондоне и осталось практически незамеченным. Тогда формат онлайн-трансляций был в новинку, сейчас же они набирают по несколько миллионов просмотров. И вот, спустя четыре года, Boiler Room добрался до России - 17 июля мероприятие пройдет в Москве. На нем выступят британский электронщик Lone, техно-дуэт из Детройта Octave One, а также столичные музыканты: Mujuice, Pixelord и OL. Точное место проведения BR, как обычно, держится в секрете, а регистрация уже закрыта. В любом случае, попадут туда лишь избранные счастливчики, которых выберут генератором случайных чисел.

M24.ru решил разобраться, с чего начались эти онлайн-трансляции, и что в них особенного. Помог ему в этом Pixelord, резидент лейбла Hyperboloid.

Выступление детройтского техно/хаус музыканта Theo Parrish на заре Boiler Room, 2010 год. Однозначный успех, поднявший шоу на новый уровень.



Если Америка – это родина джаза и рок-н-ролла, то Англия "колыбелью" электронной музыки. Именно там появились рэйвы, клубная музыка и огромное количество стилей: от jungle и трип-хопа до бигбита и рейва. Среди представителей современной электронной сцены, появившихся в Великобритании, можно выделить Prodigy, Chemical Brothers, Depeche Mode, Massive Attack, Aphex Twin.

Не случайно в 2010 году, по результатам исследования компании PRS For Music, город Бристоль объявили самым музыкальным английским городом. Так что совершенно неудивительно, что родоначальниками Boiler Room стали именно англичане, которые выбрали для модной тусовки обычное помещение, куда были приглашены самые близкие друзья. Очень скоро это все переросло в еженедельные вечеринки. После успеха в Великобритании, BR перебрался в Берлин, еще одну столицу электронной музыки, а после добрался до США, и уже окончательно зарекомендовал себя в качестве уникального и стабильно интересного мероприятия.

А вот так "это" делал его величество Том Йорк из Radiohead



За время своего существования BR успел охватить все возможный форматы – от Dj-сетов и джем-сейшенов до интервью с андеграундными музыкантами, а количество различных тематик уже зашкаливает. Фактически BR собирает огромное количество эксклюзивного и качественного материала, который можно не только посмотреть в онлайне или офлайне, но и закачать себе на плеер. В конце концов, вы можете просто включить одну из программ на фоне и продолжить заниматься своими делами.

Благодаря всему этому BR стал каналом №1 не только для музыкантов, но и для меломанов по всему миру. Здесь можно поближе узнать своего кумира: его вкусы, технику игры. Это окно в другой мир, благодаря которому можно оказаться на пляже Ибицы, в маленькой комнатушке на пять человек где-то в Лос-Анджелесе или в заброшенном цехе старого завода. В этом и есть небольшая магия - ты можешь побывать в домашней обстановке среди твоих кумиров там, где, возможно, никогда не сможешь оказаться вживую.

pixelord Успех Boiler Room, конечно же, определяется удачным сочетанием всех факторов: уникальность проекта, регулярные события, охват по всему миру. До этого таких регулярных онлайн-концертов, на которых ты бы мог посмотреть, как все происходит в других странах, просто не было. Многие никогда не смогут попасть на концерты этих музыкантов, тем более в других странах. Кому-то, наверное, интересно смотреть, как ведет себя публика. Самое важное - то, что им удалось создать хайп (шумиху - прим. ред.) вокруг Boiler Room, и теперь их ждут в любой точке мира. Я уже не помню, когда впервые посмотрел BR, кажется, что я всегда знал о них. Но усиленно следить начал после открытия берлинского варианта. Больше всего мне запомнилось выступление Otto Von Schirach. Он играл всевозможную музыку, которую вообще только можно представить. При этом каждые 10 минут он переодевался в разные костюмы, не отходя от пульта. Судя по популярности первого BR, его ждали все, и это будет очень актуально для нас. Россия ничем не хуже других стран, и сцена электронной музыки здесь все растет и развивается. По сравнению, например, с 2010 годом электронщиков стало в разы больше. Кстати, все не ограничивается лишь Москвой - меня, например, с успехом приняли в таких городах, как Владивосток и Иркутск. Для BR я приготовил материал из двух своих новых релизов. Один из них вышел на моем лейбле Hyperboloid, а другой выйдет через пару недель на виниле, на канадском лейбле Infinite Machine. Свои треки я буду играть вживую, подмешивая в них треки друзей и музыкантов с Hyperboloid. Кстати, специальный видео-сэт для бойлера со мной будет делать Анатолий Беликов.





Трансляция начнется в 19.00 мск, откроет ее OL. Посмотреть трансляцию можно будет здесь.



Дмитрий Кокоулин