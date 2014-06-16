Безумная механика Сергея Курехина: легендарному музыканту - 60

16 июня исполняется 60 лет со дня рождения Сергея Курехина

Человек-праздник, шоумен и новатор. 60 лет назад - 16 июня 1954 года - в Мурманске родился один из самых значимых и в то же время неоднозначных музыкантов советской и постсоветской эпохи Сергей Курехин. Он был известен также, как искусный автор розыгрышей и мистификаций. Наибольшую известность получило его выступление в телепрограмме "Пятое колесо", породившее медиавирус "Ленин - гриб".

Сергей Курехин - музыкант, композитор и актер, основатель группы "Поп-механика". В музыку Курехин пришел как рок-пианист – в период с 1971-го по 1977 год выступал с группами "Пост", "Большой железный колокол" и "Гольфстрим". Затем увлекся джазом и выступал на крупнейших фестивалях страны. 14 апреля 1984 года Курехин создал "Популярную механику" – самый известный его проект, в который вошли участники групп "Аквариум", "Кино", "Странные игры", "АукцЫон" и другие. Оркестр Курехина объехал всю страну, а затем выступал и за рубежом. Иногда в него входило около 300 человек. Также артист выступал с сольными программами, писал музыку к спектаклям и фильмам. Сергей Курехин - музыкант, композитор и актер, основатель группы "Поп-механика". В музыку Курехин пришел как рок-пианист – в период с 1971-го по 1977 год выступал с группами "Пост", "Большой железный колокол" и "Гольфстрим". Затем увлекся джазом и выступал на крупнейших фестивалях страны. 14 апреля 1984 года Курехин создал "Популярную механику" – самый известный его проект, в который вошли участники групп "Аквариум", "Кино", "Странные игры", "АукцЫон" и другие. Оркестр Курехина объехал всю страну, а затем выступал и за рубежом. Иногда в него входило около 300 человек. Также артист выступал с сольными программами, писал музыку к спектаклям и фильмам. Сергей Курехин скончался в возрасте 42 лет после двух месяцев тяжелой и редкой болезни сердца.



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Редакция сетевого издания M24.ru приводит выдержки из интервью Сергея Курехина разных лет. О постмодернизме, рок-музыке, "Поп-механике", культуре, религии и деньгах - в нашем материале.

О постмодернизме и интернете

"Если рассматривать постмодернизм как засилье информации, то можно говорить о ложных информационных пространствах. В глобальной информационной сети — Интернете, где не существует никакой цензуры, — можно давать любую информацию, и отличить истинную от ложной невозможно. У человека, который начинает воспринимать мир через Интернет, возникает своя картина видения мира, людей, и в дальнейшем правда или ложь теряют всякий смысл в едином информационном потоке. И если Интернет будет продолжать развиваться, то рано или поздно умрет само традиционное представление о знаковых системах. Это кризис не культуры, науки или цивилизации — это кризис языка как основы коммуникации. Коммуникация выходит на новый уровень". (журнал "Элементы", №8, М., 2000)

Сергей Курехин. Фото: letov.ru

Об академической музыке

"Я разделяю классическую музыку и академическую. Классическая — это то, что является плотью музыки, по большому счету. А есть академическая музыка, которую я ненавижу. Я грубо говорю, но она у меня почему-то персонифицировалась в лице Ростроповича, — это концентрированный предмет пошлости и академизма, такого вульгарного и тупого, закостенелого академизма, когда человек, в принципе, творцом не является, а является хорошим э-э… даже ремесленником его трудно назвать, — если бы он был без претензий, он был бы классным ремесленником. А претензии академических музыкантов на то, что они имеют отношение к чему-то вечному, подлинному, а все остальные к этому отношения не имеют, — омерзительнейшие претензии… Академистами становятся от тупости и бездарности". (источник)

О логике

"Для меня главное – логика. Причем логика в классическом определении – это последовательность чего-то, а не просто какая-то логика. Устоявшаяся логика – это уже не логика. Меня интересует, когда что-то развивается и имеет смысл, потому что логика, не имеющая смысла – это не логика тоже. Когда последовательность каких-то мыслей, движений, действий самоценна и самодостаточна. Для меня очень важна нарушенная логика с точки зрения классической, с точки зрения нормативной логики, т. е. когда следствия и причины функционируют в другой системе отношений, чем принято в предыдущей логической традиции. Когда из причины вытекает следствие, которого ты не ожидаешь. Все остальное для меня не имеет. Вся моя деятельность, мозговая, музыкальная, "Поп-Механика", все, что я говорю, – это из причины выводить следствие, которое не должно выводиться. Оно может быть одно, может - другое, но оно не должно быть таким, как его понимала предыдущая логика". (источник)

О рок-музыке

"Для меня рок - это прежде всего музыка. Сейчас об этом вспоминают редко - упор взят на тексты. Я же думаю, что определяющей является мера музыкального таланта. В этом смысле ленинградские рок-группы приводят меня в уныние, да и московские тоже. Нет оригинальных идей, мышление мелкопровинциальное, музыкальная беспомощность... Если раньше рок шел в авангарде современного искусства, то сейчас перестает быть индикатором молодежного движения и молодежной культуры. А чем становится? Необходимым звеном мещанского понимания искусства. Каждый уважающий себя мещанин сегодня должен иметь записи "Аквариума" и других рок-групп. Цель "Поп-механики" - разрушить подобное отношение к року и к музыке в целом!"

Исключение - группа "Кино". "Виктор Цой и его друзья настолько органичны, в них не исчезла ясность". (источник)

Сергей Курехин и Сергей Летов. Фото: letov.ru

О "Поп-механике"

"Я избегаю шокирования публики. Люди, которые думают, что я хочу кого-то шокировать, вообще ничего не понимают в "Поп-механике".

Поскольку критики все дебилы, как я уже много раз говорил, то они видят только визуальную сторону "Поп-механики". Это люди, либо лишенные слуха, либо ничего не понимающие в музыке. Они просто смотрят на то, что происходит на сцене: этот прыгает, этот еще что-то делает… Но никто из них не в состоянии описать собственно основу "Поп-механики", то есть музыку. Для этого нужно обладать не просто общим кругозором, как многие наши критики, а высокой музыкальной культурой. Потому что "Поп-механика" в первую очередь это музыка. А уже во вторую очередь я стараюсь, чтобы она была максимально зрелищной. Но это ни в коем случае не театр. Более того, я часто говорю на репетиции: "Это ужасно, это театр!" Театр — это когда происходит какое-то действие, а музыка идет как сопровождение. Здесь же все наоборот. Причем действие — не для того, чтобы просто оживить как-то музыку, оно неотделимо от музыки". (источник)

О современной культуре и России

"Меня современное искусство практически не интересует. У меня такое ощущение, что <…> сейчас происходит битва Богов. Не соревнование идеологий, не борьба идеологий, а именно битва Богов! Такое ощущение, что должна появиться какая-то другая цивилизация, на принципиально других основах, нежели та, что существовала все последнее время. Столпы нашей цивилизации: Шекспир, Данте, Гомер - уйдут как точки отсчета. Приходит другая цивилизация, которая назовет другие имена и будет базироваться на них. Люди раньше эти имена называли антикультурой. Когда я такие факты излагал, мне говорили, что это чисто фашистская точка зрения.

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Считается, раз это культура гуманная, то, стало быть, будет культура негуманная. Но я говорю о том, что культура вообще будет другая, смысл ее будет другой, ценности другие. Это не просто смена чего-то, парадигмы в рамках одной культуры, это будет грандиозная смена культуры, цивилизации, смена мышления. Просто завершился огромный виток человеческой истории, мышления. И в том, что происходит в России сейчас, здесь, я вижу ее формирование. Я рад и считаю, что это осмысленно. Но когда я вижу, что люди хватаются за любые старые ценности, когда говорят о том, что культура в жутком кризисе, то это я уже не понимаю. Когда говорят: "Дайте деньги на культуру, дайте деньги на науку", я все понимаю, но это люди, которые смотрят уже немножко из другой области. Происходит мощная смена вех. И не потому, что жизнь заставляет культуру приспосабливаться либо, наоборот, не приспосабливаться. Просто жизнь вышла на первый план.

А все, что связано с музыкой, - это не декларация каких-то взглядов, а попытка выкарабкаться из создавшейся ситуации. Возьмем классическую музыку, которая должна быть фундаментом. Но она уже не является основой. Классическая музыка выродилась в академическую. Когда основой и основной ценностью становится школа, просто обычная школа, когда человек долго играет на музыкальном инструменте, то он уже вроде обладает ценностями классической культуры. На самом деле это далеко не так. Для меня примером клинической пошлости является Спиваков". (Интервью Сергея Курехина журналу "Медведь" №8 за 1995 год)

О культуре и религии

"Вообще культура – большая ошибка, это огромное количество друг на друга наслаиваемых ошибок за всю историю человечества. Равно как и религия, это болезнь языка. Потому что никакого Бога, конечно же, быть не может. Это и кроту понятно. Это полный маразм. Религия – это болезнь языка, особенно христианство. Это такая особая сложная болезнь типа коклюша". (источник)

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О коммерции

"Я уже могу себе позволить полагаться только на то, что мне нравится действительно и по-настоящему. Я могу делать большие промежутки и вообще не выпускать пластинок, но я не выпущу ни одной пластинки, которая хоть чем-то мне не нравится! Коммерция меня практически не интересует. Мне главное, как это говорят бизнесмены, подвести к нулю. В принципе, не надо зарабатывать много денег, достаточно делать то, что хочется. Это для меня достаточно важно. Мне главное объем и масштаб! Прости за тупость и банальность...". (источник)

О Курехине Обложка книги "Безумная механика русского рока" Безумная механика русского рока Самая известная на данный момент книга о Сергее Курехине, написанная журналистом и продюсером Александром Кушниром. "Безумная механика" писалась около пяти лет. По словам автора, главная ее цель – "напомнить о Капитане-Курехине тем, кто забыл о нем, и познакомить тех, кто никогда ничего не слышал про этого феерического музыканта". В книге можно найти десятки интервью с соратниками Курехина – Сергеем "Африкой" Бугаевым, Борисом Гребенщиковым, Сергеем Летовым и многими другими, а также более двухсот редких и не очень фотографий, включая карточки из семейного архива. Обложка книги "Курехин. Шкипер о Капитане" Курехин. Шкипер о Капитане Александр Кан – музыкальный критик и продюсер. Он много лет общался с Сергеем Курехиным. Книга "Шкипер о Капитане", по его словам, не биография и не творческий портрет, а субъективные ощущения от общения, изложенные словесно. Курехин Документальный фильм о Сергее Курехине, снятый Владимиром Непевным. Кадры из домашней видеохроники – семья, друзья, коллеги, отрывки из телепередач, фрагменты концертных выступлений, архивные съемки с Борисом Гребенщиковым, "Африкой" и Цоем. Это один из лучших фильмов о Сергее Курехине, который стоит посмотреть каждому любителю творчества музыканта.

