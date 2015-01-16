Трансляция: выступление и лекция волынщика Евгения Лапекина

Фото: facebook.com/visatohome.ru

17 января волынщик Евгений Лапекин даст в столице живой джаз-рок-концерт. Он также проведет лекцию, на которой расскажет о современных бродячих музыкантах и путешествиях.

Зрители и слушатели узнают, где играют бродячие музыканты, как договариваются о выступлениях и что за истории приключаются с ними в поездках.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 16.00.

Евгений Лапекин вместе со своим оркестром City Pipes и фолк-группой Tintal выступал на фестивале "Нашествие". Он также записал альбомы с Виктором Зинчуком и певицей Варварой. Кроме трех видов волынки, Лапекин владеет армянским дудуком и ирландскими вистлами.