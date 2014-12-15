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Культура

15 декабря 2014, 13:30

Рокеры Seether презентуют в Москве новый альбом

концерты клубы Seether рокеры Ray Just Arena

"Афиша": В клубе Ray Just Arena пройдет концерт группы Seether

В столицу возвращаются южноафриканские рокеры Seether, сообщает телеканал "Москва 24".

Год назад музыканты провели "задушевную ночь" - представили в одном из московских клубов полуакустическую программу, с которой в Европе даже выступали по церквям. На этот раз артисты презентуют новый альбом в клубе Ray Just Arena.

Seether играют музыку в стиле пост-гранж. Прежде коллектив назывался Saron Gas, но в 2002 году музыканты стали именовать себя Seether.

Дебютный альбом группы Fragile увидел свет в 2000 году. Успех к рокерам пришел после переезда в Америку.

"Сингл Fine Again заставил фанатов хорошей рок-музыки в стиле Nirvana и Simple Plan обратить на себя внимание. Но, увы, группу знали только в США и на их родине, в Южной Африке. Эми Ли, вокалистка популярной рок-группы Evanescence помогла им добиться успеха и в Европе", - сообщили в клубе Ray Just Arena.

Добавим, что в 2014 году Seether выпустили восьмой по счету альбом Isolate and Medicate.

Концерт состоится 16 декабря. Начало в 21.00. Билеты – от 1500 рублей.

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